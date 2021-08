Domenica 29 agosto si terrà il concerto in memoria del musicista Balzano, scomparso di recente

Silvia Luciani aggiunge: "Questo evento nasce non solo dalla volontà di ricordare un bravo musicista e un caro amico, ma soprattutto come momento di condivisione e di incontro per tutte quelle persone che hanno conosciuto Pasquale".

AREZZO. Si terrà domenica 29 agosto, presso l’anfiteatro di Villa Severi, il mega concerto in memoria di Pasquale Balzano, il giovane musicista scomparso lo scorso 6 maggio. L’iniziativa è stata ideata e promossa dagli amici e dai colleghi musicisti, con il supporto del Centro Onda d’Urto e dell’associazione di promozione sociale Arezzo Che Spacca. Sul posto sarà possibile lasciare un’offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro di Socializzazione C.L.A. di Arezzo.

Per partecipare all’evento sarà necessario esibire il GREEN PASS e prenotarsi al numero telefonico 3661586317, per garantire un corretto svolgimento della serata.

“La musica rimane anche quando un musicista se ne va. Non scompare, resta in circolo, grida forte “SONO ANCORA QUI!”.

E in effetti è vero, soprattutto per noi che viviamo in un città così piccola, popolata però da tanti musicisti, dove è praticamente impossibile non aver suonato sugli stessi palchi, occupato le stesse sale prova, assistito agli stessi concerti. Qui, in una realtà come questa, l’assenza improvvisa di un animo grande come quello di Pasquale, fa mille volte più rumore. Proprio per questo motivo domenica 29 agosto, dalle ore 18.00, abbiamo deciso di provare a dare un senso a questo rumore, modellarlo, farlo diventare musica, proprio ciò che uno di noi come Pasquale amava, più di qualsiasi altra cosa.

Saremo in tanti, a partire dal IL BALLO DELL’ORSO e dai TACITA INTESA, le band dove Pasquale è cresciuto come uomo e come musicista. Ci saranno gli ALLUME, i MIGUEL Y LA MUERTE, i NOI NATI MALE, i RADIO LIVE, i VINNIES JUNGLE BOOGIE, i SURFIN’ MONKEYS, i DIGITALE PURPUREA, i SOUL KILLA BEATZ e tutti quegli amici e colleghi che in qualche modo hanno condiviso un pezzo di strada, un pezzo di palco e un pezzo di vita con lui. Ci faremo sentire, perché ogni promessa è debito.”

Silvia Luciani aggiunge:

“Questo evento nasce non solo dalla volontà di ricordare un bravo musicista e un caro amico, ma soprattutto come momento di condivisione e di incontro per tutte quelle persone che hanno conosciuto Pasquale, che abbiano avuto anche solo un assaggio del suo sorriso contagioso e della sua grande gentilezza.

Un concerto per celebrare una persona che ha sempre cercato di aiutare gli altri e che sarà sicuramente ricordata da tutti con immenso affetto.”