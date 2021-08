Musei d’Estate…coltivare l’arte per crescere. Due giorni, due Musei da scoprire.

AREZZO. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi si uniscono per offrire due mattinate di grande valore didattico alle famiglie di Arezzo, i cui figli potranno vivere un’esperienza unica e divertente alla scoperta dell’arte e della scienza.

Venerdì 10 e sabato 11 settembre, dalle ore 9 alle ore 12, i due Musei propongono per bambini dai 6 agli 11 anni il progetto Musei d’Estate.

Due giorni per scoprire le collezioni di due luoghi affascinanti, tramite attività, laboratori e percorsi didattici, svolte da personale museale qualificato. I bambini potranno così confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture diverse, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da due collezionisti illuminati.

Musei d’Estate inizierà venerdì 10 settembre alle ore 9 alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi dove laboratori creativi e giochi tematici faranno conoscere la storia, le tecniche artistiche e i segreti di culture lontane, raccontati dagli oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della fiera dell’antiquariato. I giovani visitatori dovranno anche “preparare la valigia” per affrontare un viaggio emozionante attraverso gli affascinanti luoghi descritti dalla mostra L’Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert.

Al MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione, a far da protagonista nella seconda giornata sarà un percorso ludico-didattico pensato per far capire ai più piccoli di non esser “nati con il cellulare in tasca”. Un approfondimento nella collezione, quindi, ed uno nelle mostre temporanee. Particolare spazio sarà dato alla scoperta della figura del rumorista all’interno della scena cinematografica con l’allestimento di un laboratorio di doppiaggio di suoni e voci.

QUANDO:

Venerdì 10, Sabato 11 settembre 2021

dalle 9:00 alle 12:00

DOVE:

Venerdì – Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

Corso Italia 14 – Arezzo

Sabato – MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione

Via Ricasoli 22 – Arezzo

COSTO:

20 € – 10% di sconto per Soci Coop

Info e prenotazioni: 0575 377662 – 3498932046 o alla mail [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro il 7 settembre 2021 nel rispetto delle misure di sicurezza a norma di legge.