Domenica in campo l’Amen nella trasferta di Agliana

In trasferta anche gli Under 15, esordio casalingo per l’Under 19

Domenica 17 Ottobre alle ore 18 terza giornata di campionato per l’Amen Scuola Basket Arezzo che scenderà in campo sul parquet della Endiasfalti Agliana formazione inaspettatamente ancora ferma a quota zero in classifica.

Proprio la voglia di riscatto sarà un’altra arma dei padroni di casa che l’Amen dovrà riuscire ad arginare per cercare di ritornare al successo dopo lo scivolone interno contor il Cus Pisa.

Coach Evangelisti ha lavorato in settimana sulla squadra per migliorare gli aspetti negativi dell’ultima giornata dove il quintetto amaranto non è mai riuscito ad imporre il proprio ritmo agli avversari.

Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Magazzini di Firenze e Forte di Siena che alzeranno la palla a due alle ore 18.

In settimana si è giocato anche l’anticipo della seconda giornata di Serie D che ha visto l’Amen vincere contro Poggibonsi una delle favorite per la promozione in Serie C, un risultato conquistato con grande caparbietà dai ragazzi di coach Pasquinuzzi che hanno recuperato un passivo di 22 punti.

Per quanto riguarda il settore giovanile due le squadre impegnate in gare ufficiali, domenica mattinatrasferta per la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza sarà di scena a Prato, mentre Luendi alle 20.30 il Palasport Estra ospiterà la sfida tra Rosini Impianti Under 19 Eccellenza e Biancorosso Empoli, squadra campione in carica della categoria.