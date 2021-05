Donati e Sileno: “Il Sole24 ore certifica che il Comune di Arezzo ha ricevuto molte risorse dal Governo, Scelgo Arezzo monitorerà come verranno utilizzate dalla Giunta”

Nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“Durante la discussione in Consiglio Comunale il sindaco Ghinelli e gli assessori hanno evidenziato, con molta enfasi, la variazione di bilancio portata all’attenzione dei consiglieri. Abbiamo provato a chiarire alla Giunta che, come certifica il Sole24 ore in un articolo del 3 maggio a firma Giuseppe Pasquale, i Comuni hanno beneficiato di alcune manovre del Governo e che il Comune di Arezzo è risultato quello maggiormente avvantaggiato.

La Giunta ha presentato una manovra di bilancio per impiegare le risorse che le vengono trasferite dal Governo. Una manovra, tra l’altro, presentata solo pochissimi giorni prima del Consiglio Comunale. Crediamo che utilizzare quelle risorse sia un atto dovuto, purtroppo non è chiaro come avverrà.

Scelgo Arezzo ha chiesto di verificare tra sei mesi l’effetto di questa manovra ma non c’è stata risposta da parte degli assessori. In attesa di capire bene l’utilizzo, aspettiamo di sapere quando finiranno i lavori della rotatoria di via Fiorentina, della fibra ottica, della passerella di Giovi e di molto altro, ovvero di risorse che a oggi, pur nella disponibilità della Giunta, sono state mal utilizzate”.

