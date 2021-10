Doppietta di Tartaglini e Mattesini alla 46esima Passeggiata alla Fiera di Sinalunga – foto

Questa mattina Sinalunga è ripartita con il podismo mettendo in campo la sua ottima organizzazione e tutto lo staff condotto da Massimo Tiezzi per realizzare la 46^ edizione della Passeggiata alla Fiera , interrotta lo scorso anno per il Covid.

Con tutte le precauzioni del caso si è potuto realizzare un grande evento, sia la gara competitiva, con circa 200 atleti al via, che la Non Competitiva con 500 camminatori .

Partenza alle ore 9,30 per la gara competitiva di oltre 12 km , mentre la camminata 10’ dopo per il percorso più breve.

In testa a condurre la gara fin da subito un gruppetto comprendente Tartaglini,Mori,Ansano,Fazzi, più staccati Cesaroni,Taoss, Pastorini,Torzini,Roggiolani , Vannuccini e Annetti mentre nel settore femminile si formava un quartetto comprendente Mattesini,Leonardi,Bellitto,Errani, più staccata Rossi e Suvieri.

Al passaggio da Sinalunga alta transitavano in testa in campo maschile i 2 portacolori della U.P.Policiano Tartaglini e Mori, come un ombra tallonati da Ansano (la Chianina) e Fazzi (Filirun).

Valentina Mattesini (U.P.Policiano) e Antonella Bellitto (Atl. Montefiascone) staccavano la Errani e Rossi mentre Leonardi si ritirava.

Nel proseguo della gara i 4 di testa si alternavano al comando Tartaglini e Ansano i più attivi che guadagnavano qualche decina di metri su Mori e Fazzi che accusavano il ritmo impresso dai 2 di testa.

Nel settore femminile un’azione decisa di Mattesini che a 4 km dalla conclusione guadagnava qualche metro su Bellitto fondamentali per correre gli ultimi km in sicurezza, mentre le altre più staccate.

Quando mancano poco meno di 800 metri alla conclusione un testa a testa tra Ansano e Tartaglini che si concludeva con una volata lunga in cui Alessandro Tartaglini della Polisportiva Policiano vince con 2” di vantaggio su Fabio Ansano (Chianina) mentre per il 3° posto altra volata con Lorenzo Mori (U.P.Policiano) spuntarla su Alessandro Fazzi (Filirun) staccati di 24”.

Il finale femminile è tutto per Valentina Mattesini (U.P.Policiano) che vince nettamente su Antonella Bellitto (Atl. Montefiascone) staccata di circa 50” ed Eleonora Errani (Atl. Rimini Nord) di 56”

Prima delle premiazioni alla presenza delle autorità cittadine , l’Atletica Sinalunga ha voluto ricordare Vincenzo Ricciarini detto il “Toppe” atleta , dirigente e amico di tutti scomparso nel periodo cupo del COVID.

Nella Classifica di società vittoria della Unione Polisportiva Policiano.

Prossimo appuntamento con il podismo ed il Grand Prix Domenica 14 Novembre a Policiano con il Trail di Lignano

Memorial Annetti e a ricordo di Gibin.

Ordine di Arrivo Maschile Ordine di Arrivo Femminile

1° Alessandro Tartaglini U.P.Policiano 42’50” Valentina Mattesini U.P.Policiano 49’33”

2° Fabio Ansano La Chianina 42’52” Antonella Bellitto Atl. Montefiascone 50’23”

3° Lorenzo Mori U.P.Policiano 43’16” Eleonora Errani Atl. Rimoni Nord 53’29”

4 Alessandro Fazzi Filirun Team 43’16” Valentina Rossi U.P.Policiano 56’ 00”

5 Cesaroni Samuele Pol. Chianciano 43’42” Elisa Suvieri Atl. Umbertide 1.00.04”

Tutte le classifiche su www.icron.it