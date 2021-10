Torna il volontariato nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Si apre una nuova stagione di volontariato nel parco nazionale delle Foreste casentinesi. Si inizia con quattro turni, tra ottobre e dicembre, per vivere un’esperienza unica in un territorio ammantato di foreste secolari. Ogni volontario potrà partecipare attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura del Parco. Le principali attività, svolte, in collaborazione con i tecnici del Parco e i Carabinieri forestali, spazieranno dalla manutenzione di sentieri e piccole strutture, al controllo del territorio, al monitoraggio della fauna, fino all’assistenza ai visitatori.

Non mancheranno iniziative di socializzazione e momenti di conoscenza nelle materie che hanno attinenza con l’area protetta. I volontari saranno ospitati nelle strutture messe a disposizione dall’Ente all’interno dell’area protetta e coordinati da personale qualificato.

Il progetto è gestito per conto del Parco dalla cooperativa In quiete.

Dal 29 al 31 ottobre si potrà partecipare al turno breve. Per quello ordinario bisognerà aspettare la settimana dal 15 al 21 novembre. Torna la sessione finesettimanale da venerdi 10 a domenica 12 dicembre. Questo anticipa il lungo turno di Capodanno, dal 27 dicembre al 5 gennaio.

“Il volontariato nel Parco è un esperienza per tutti: per chi vuole staccare dalla quotidianità e immergersi nella natura o per chi vuole immaginare un proprio progetto di vita in questi luoghi. In tutti i casi la quantità infinita di suggestioni che l’area protetta offre permette la socializzazione dei suoi valori e trasforma irrimediabilmente in estimatori e difensori della natura. l’Ente è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e noi sappiamo che le risorse del Parco, anche a livello turistico, sono il principale asset di questo territorio. Continueremo a lavorare ai più diversi livelli per garantire la conservazione di ambienti così essenziali alla vita dell’uomo e per rendere possibili sempre più opportunità di lavoro rivolte allo sviluppo sostenibile“. Luca Santini, presidente dell’area protetta.

https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/vivi-il-parco/attivita/volontariato-nel-parco

Per maggiori informazioni si può scrivere a [email protected]