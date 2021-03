Enzo Ghinazzi: “Io non ho paura! E appena me lo permetteranno mi vaccinerò”

Con un post sulla sua pagina facebook commenta così la vicenda che in questi giorni ha visto coinvolta la nostra città:

“Io non ho paura! E appena me lo permetteranno mi vaccinerò. Senza capitare per caso fuori qualche presidio vaccinale o iscrivermi in qualche lista di attesa. Appena sarà il mio turno lo farò senza guardare l’etichetta del vaccino. Si farò anche l’Astrazeneca.

E se arriverà in Italia anche lo Sputnik.”