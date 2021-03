Esce di casa e si perde, 86enne ritrovato dai vigili del fuoco dentro una baracca

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti intorno alle ore 13.30 in Loc. Indicatore, per la ricerca di una persona dispersa.

Un uomo di 86 anni si è allontanato da casa stamattina per fare una passeggiata e non vi ha fatto più rientro. Le unità cinofile dei vigili del fuoco hanno trovato l’uomo all’interno di una baracca in un campo, un po’ disorientato ma in buone condizioni.

Successivamente l’anziano è stato accompagnato dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo.