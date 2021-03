Estensione porta a porta a Cortona: disponibili gratuitamente 150 compostiere

Tariffa ridotta per chi le usa

Per le utenze interessate dall’estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti, sono disponibili gratuitamente 150 compostiere. Possono richiederle esclusivamente le utenze delle frazioni di San Lorenzo, Pietraia, Centoia, Manzano, Borgonuovo e Cignano.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ridurre la produzione di rifiuti e l’uso della compostiera va in questa direzione, perché la frazione organica viene gestita direttamente a domicilio mediante la produzione di compost. Per questa ragione il Comune riconoscerà a questi utenti virtuosi uno sconto sulla parte variabile della Tari, come previsto dal regolamento Tari del Comune di Cortona Art. 23 comma 3.

Le compostiere sono state ottenute dal Comune di Cortona grazie alla collaborazione di Aisa Impianti Spa, tramite Gestione Ambientale. La distribuzione, fino ad esaurimento scorte, avviene all’ufficio manutenzione in Località Vallone esclusivamente su appuntamento in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute. Chi ha già effettuato la richiesta sarà contattato dall’amministrazione comunale per fissare data e ora della consegna, mentre chi vuole richiedere la compostiera, può scrivere una email all’ Ufficio Ambiente [email protected]

Ad oggi più di 800 utenze utilizzano già la compostiera domestica contribuendo in modo determinante alla riduzione della produzione di rifiuti e quindi alla tutela dell’ambiente