I C.A.S. “Colle del Pionta” e “Quarata” insieme per contribuire alla campagna vaccinale

I due centri si dichiarano disponibili ad offrirsi come punti di sostegno

Anche i Centri di Aggregazione Sociale “Colle del Pionta” e “Quarata”, i due Centri che ad Arezzo aderiscono all’associazione nazionale ANCeSCAO, si dichiarano pronti a dare il loro sostegno per favorire la campagna vaccinale contro la pandemia da covid-19.

La crisi sanitaria, nonché sociale ed economica che sta interessando tutti i cittadini e tutti i settori economici, ha colpito anche i Centri di Aggregazione Sociale di Arezzo nella loro ragione essenziale di essere, l’aggregazione sociale. In questo contesto, che ci vede praticamente inattivi nel rispetto dei vigenti divieti per contrastare la pandemia, c’è comunque la possibilità di essere utili, anche se in maniera inusuale, alla collettività.

Tenuto conto che i nostri due centri, insieme con gli altri disponibili, offrono il vantaggio di essere variamente distribuiti nel territorio comunale, interessando centro città, periferie e frazioni, sottoponiamo alla valutazione del Comune e della USL di cogliere l’opportunità dell’utilizzo dei locali a noi concessi in comodato gratuito, al fine di creare dei nuovi punti vaccinali che possano maggiormente venire incontro ai cittadini, riducendo i loro spostamenti.

I nostri due centri, come tanti altri, dispongono di locali aventi i requisiti della ampiezza, che consentirebbe di ospitare più postazioni vaccinali, della buona areazione e di entrate ed uscite distinte, nonché di uno spazio osservazione vaccinati, che da parte nostra riteniamo possano essere sufficienti per garantire la vaccinazione in sicurezza.

E’ una altra prova della utilità della presenza dei nostri Centri al servizio della collettività.