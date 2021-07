AREZZO – Cari amici, il 30 luglio segna il compleanno del grande GIORGIO VASARI. Siete tutti invitati a una festa per lui e una presentazione molto speciale venerdì 30 luglio alle ore 17:30 a Via Cavour 85 ad Arezzo.

Con molto piacere, vi presentiamo una grande novità. Danielle Villicana e Maurizio D’Annibale presenterano un nuovo progetto per onorare Giorgio Vasari che si chiama PARADISE FOR ARTISTS INC. L’organizzazione, nuova di zecca, è stato fondata a maggio a Pasadena, California negli Stati Uniti ed è una 501(c)(3) organizzazione. Presto ci sarà una sede ad Arezzo, creando un non-profit internazionale che onora il grande Giorgio Vasari e gli artisti contemporanei del territorio di Arezzo e il mondo.

L’evento inizierà con una breve presentazione del Non-Profit americano. Assolutamente da non perdere! Il giornalista Fabrizio Borghini nel corso dell’iniziativa realizzerà un servizio per la trasmissione Incontri con l’Arte. Da Los Angeles, California, ci sarà la partecipazione dello scultore Christopher Slatoff, che partecipa via Zoom dagli Stati Uniti e condividerà con noi deglle riflessioni su Giorgio Vasari e l’arte del Rinascimento. Dopo per concludere ci sarà una lettura del Prof. Mario Belardi che ci leggerà degli estratti dal capolavoro di Giorgio Vasari “Le vite dei più eminenti pittori, scultori e Architetti“. Alle ore 18:30 ci sposteremmo all’Antica Bottega di Primo (Via Cavour 92) ci dove ci sarà una gustosa torta, preparata dalla Pasticceria Cioccolateria Le Mura. L’evento è ad ingresso libero nel pieno del rispetto delle norme Anti-Covid.

Non mancate, sarà una festa divertente in compagnia di amanti di Giorgio Vasari, storici dell’arte, artisti, collezionisti e tutto quanto! Chi partecipa all’evento puo vedere la collettiva “Sogno di una collettiva di Mezza Estate” con circa 30 artisti e oltre 50 bellissime opere in visione.

La presentazione e la Festa per Giorgio Vasari

“Festa per Giorgio Vasari” gode della collaborazione dell’Associazione Toscana Cultura, nonché della partecipazione del media partner Toscana TV. L’evento è organizzato da Villicana D’Annibale Inc.

La nostra missione a “Paradise for Artists”

“La nostra organizzazione nonprofit è stata fondata per onorare Giorgio Vasari, un architetto, pittore e biografo italiano che è spesso chiamato il primo storico dell’arte, così come i molti artisti di cui ha scritto nel suo famoso libro “Le vite dei più eminenti pittori, scultori e Architetti“, che documenta la vita di artisti rinascimentali come Michelangelo e molti altri famosi e non famosi. Il nostro scopo specifico sarà quello di creare progetti educativi e monumenti in bronzo (creati da artisti locali e internazionali) e rinnovare l’interesse per questi famosi artisti. Creeremo anche progetti specifici per creare interesse per l’arte e gli artisti contemporanei”.