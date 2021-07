La storica trattoria “Il Sassone” di Chiusi della Verna, festeggia 30 anni di attività: sabato la visita del sindaco Tellini

“Nel comune di Chiusi della Verna sono tante le attività economiche nate e cresciute negli anni – ha dichiarato il sindaco Giampaolo Tellini – siamo un territorio ricco di aziende che continuano a tagliare traguardi importanti come quello della storica trattoria “Il Sassone”. Sabato prossimo farò visita ai proprietari per congratularmi e consegnare loro una pergamena di riconoscimento”.

La trattoria “Il Sassone” è conosciuta per una cucina a base di prodotti tipici e si trova in località Giampereta. E’ nata trent’anni fa come un piccolo laboratorio di prodotti alimentari ed è cresciuta negli anni diventando una tappa fissa non solo per i casentinesi ma anche per i turisti della vallata.

La proprietaria, Hodkinson Karen, è nata in Gran Bretagna a Natwitch ma è residente a Chiusi della Verna. A lei sarà consegnato il riconoscimento del sindaco Tellini come ringraziamento per il servizio prestato con professionalità nel territorio.