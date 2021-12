Filoncini pistacchi e parmigiano

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Ci avviciniamo al Natale, a Capodanno, alle feste e ogni anno abbiamo voglia di provare a cucinare qualcosa di nuovo, di sfizioso..eccovi quindi una buonissima idea!!

Ho preparato dei filoncini di pan brioche con parmigiano e granella di pistacchi, favolosi presentati a fette con formaggio fresco spalmabile e salmone, un’idea colorata e buonissima per un antipasto o aperitivo delle feste!!!

Se non amate il pesce sono comunque ottimi anche da soli oppure con salame, olive, prosciutto cotto ecc…potete sbizzarrirvi come volete e li adorerete!!!



Preparateli pure un giorno in anticipo se volete avvantaggiarsi e conservateli in una busta di carta da pane per un paio di giorni al massimo, rimarranno fragranti come appena sfornati!!

INGREDIENTI(per 2 filoncini) :

2 uova

100 gr latte circa

12 gr lievito di birra fresco

70 gr parmigiano grattugiato

100 gr granella di pistacchi

50 gr olio di semi di girasole

5 gr sale

10 gr zucchero integrale di canna

Noce moscata q.b.

200 gr farina tipo 1(oppure tipo 0)

150 gr farina integrale(oppure tipo 1)

PREPARAZIONE:

Miscelare le farine, il parmigiano, noce moscata grattugiata a piacere e la granella di pistacchi in una ciotola capiente. Stiepidire il latte e sciogliervi dentro il lievito e lo zucchero aiutandovi con una spatola.

Rompere le uova nell’insalatiera, aggiungere anche l’olio ed il latte con il lievito sciolto ed iniziare ad impastare aiutandovi con una forchetta o un mestolo di legno. Unire il sale e terminare di impastare con le mani su un piano di lavoro, dovrete ottenere una bella palla liscia ed omogenea. Lasciar riposare una mezz’ora dentro l’insalatiera coperta con pellicola alimentare.

Oliare ed infarinare due stampi da filoncino quindi dividere in 2 l’impasto e premerlo con i pugni dentro gli stampi a livellare bene la superficie.

Coprire con la pellicola alimentare e poi con un canovaccio pulito e lasciar lievitare in luogo caldo fino a quasi il raddoppio.

Pre-riscaldare il forno a 200°C quindi infornare ed abbassare a 190°C per circa 20 min..fare sempre la prova stecchino.

Sfornare e lasciar raffreddare su una griglia.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci