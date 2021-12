Furto in un albergo di Castiglion Fiorentino

Grazie alla costante presenza ed all’azione di contrasto dei reati e di prevenzione sul territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cortona, i militari della dipendente stazione di Castiglion Fiorentino, a seguito di articolata ma allo stesso tempo immediata attività di indagine, in data odierna, hanno deferito all’A.G. per la violazione dell’articolo 624 c.p. (furto) un cittadino italiano 50enne residente in altra regione italiana e di professione autotrasportatore.

Le indagini erano state avviate a seguito della denuncia per furto sporta presso il Comando Arma suddetto, da parte di un cittadino cortonese in qualità di gestore di una struttura ricettiva del luogo.

L’odierno indagato, di passaggio in Valdichiana, all’atto di lasciare la struttura alberghiera si sarebbe impossessato di un televisore e di altro materiale elettronico, del valore di circa 400 euro, collocato all’interno della stanza ove aveva pernottato. Gli operanti, grazie agli elementi acquisiti in sede di ricezione della denuncia e con l’ipotesi investigativa corroborata attraverso la visione delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza a circuito chiuso ivi installato, diramavano le ricerche del presunto autore, che era individuato poco dopo ancora nella zona del reato. I carabinieri lo identificavano compiutamente e contestando al soggetto gli addebiti. I beni asportati, ancora in suo possesso, venivano recuperati e restituiti al legittimo proprietario.