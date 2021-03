Ghinelli: “Il Presidente Giani in base al DL ha dichiarato la Provincia di Arezzo da lunedì zona rossa”

Purtroppo i numeri parlano chiaro: il coefficiente su 100mila abitanti per la Provincia di Arezzo è di 266 contagi in più negli ultimi 7 giorni. Il dato di Arezzo Città è di 376, quindi decisamente consistente.

È ancora in corso la riunione con il Presidente Giani che in base al decreto legge ha ovviamente dichiarato la Provincia di Arezzo come zona rossa .

Solo due valutazioni: la saturazione del San Donato è oltre l’80% sia per la degenza covid che per la terapia intensiva. Questo dato dovrebbe far riflettere tutti; la chiusura delle scuole nella città di Arezzo ha bloccato la esponenziale crescita dei contagi congelando la crescita e stabilizzandola su dati di contenuta criticità.

I contagi giornalieri dopo l’impennata di tre settimane fa e dopo la chiusura delle scuole oggi sono costanti. Nella nostra Città il contagio a scuole aperte correva in maniera seria con la presenza di varianti, in particolare nel segmento delle elementari. Se non avessimo fermato oltre 15mila studenti negli ultimi 14 gg, statisticamente il contagio ad Arezzo avrebbe avuto una seria impennata che – considerati i nostri numeri- avrebbe finito per travolgere tutta la Provincia.