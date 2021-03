Zona rossa e sport: il punto del CSI Arezzo

Toscana zona arancione, la provincia di Arezzo zona rossa dal 15 marzo. Cosa cambia per lo sport? Come spiega il CSI aretino: palestre e piscine restano chiusi, come i centri benessere e quelli termali, “fatta eccezione – si legge nelle Faq del Ministero della salute – per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche”.

ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA – La differenza è assolutamente fondamentale. L’attività motoria consiste nella semplice passeggiata, con i familiari o con il cane e nel giretto con la bici da passeggio.

Sparisce il limite dei 200 metri dalla propria abitazione e non viene fissata una distanza massima, ma sta al buon senso.

Passiamo quindi all’attività sportiva per la quale non è ovviamente obbligatorio indossare la mascherina, ma è necessario portarla sempre e indossarla se si incontrano altre persone. Perché il principio resta valido: attività rigorosamente individuale o rispettando la distanza interpersonale di due metri.

ATTIVITÀ DI BASE – Restano ferme anche tutte le attività sportive dilettantistiche di base, ma anche “le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto. Nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.