Giornata europea delle lingue: venerdì 24 settembre appuntamento all’Università di Siena

L'evento, dal titolo “Radici e sconfinamenti. In viaggio tra lingue e culture”, mira a porre l'accento sull'attuale diversità linguistica e culturale e sulla necessità di aumentare il numero delle lingue apprese per agevolare la comprensione.

Torna all’Università di Siena la Giornata europea delle lingue, che dal 2001 vuole richiamare l’attenzione sulla diversità linguistica e culturale dell’Europa e sulla necessità di aumentare il numero delle lingue apprese per sviluppare una competenza plurilinguistica e far crescere la comprensione interculturale.

Il Corso di laurea in Lingue del Dipartimento di Scienze della formazione, umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo, organizza ogni anno un incontro dedicato ad argomenti specifici per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori e quelli universitari ai temi della diffusione di lingue, culture e tradizioni in ambito extranazionale e, in particolare, europeo.

Venerdì 24 ottobre, con un evento online dalle ore 9 organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne e lo sportello Europe Direct di Ateneo, il Corso di laurea in Lingue proporrà una riflessione sulle interazioni tra lingue e culture diverse e sulle forme di comunicazione che si stanno sviluppando nel XXI secolo. Il titolo “Radici e sconfinamenti. In viaggio tra lingue e culture” vuole indicare un percorso tematico che unisce questi aspetti: si parlerà infatti di commistioni e integrazioni in ambito inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo e italiano (più precisamente sardo).

L’Università ha voluto dedicare la Giornata di quest’anno a Elisabetta Di Benedetto, scomparsa alcuni mesi fa, che per anni ne aveva curato l’organizzazione.

Per partecipare all’iniziativa sulla piattaforma Webex è necessario scrivere a [email protected], [email protected] Il programma della Giornata è online all’indirizzo www.dsfuci.unisi.it/it/notizie/giornata-europea-delle-lingue-2021