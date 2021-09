Terranuova: al via la 407esima edizione della Fiera del Perdono

L'assessore Barbuti: “Sarà un’edizione ridotta per numero di eventi, ma non per questo meno sentita". L'appuntamento è da venerdì 24 a martedì 28.

TERRANUOVA BRACCIOLINI. Si svolgerà da venerdì 24 a martedì 28 settembre la 407esima edizione della Fiera a Terranuova.

“Sarà un’edizione ridotta per numero di eventi, ma non per questo meno sentita – ha detto Caterina Barbuti, assessore alla promozione del territorio. – Un ringraziamento alla Pro Loco, alla Commart e ai volontari che anche quest’anno hanno lavorato per la realizzazione delle iniziative”.

Nel rispetto delle norme si svolgeranno le seguenti iniziative: venerdì 24 settembre (ore 21, in piazza Liberazione) Spettacolo di moda, organizzato dalla Commart; sabato 25 settembre (ore 21, in piazza Liberazione) spettacolo musicale Gente di Terranuova; domenica 26 (ore 18, in piazza Liberazione) concerto a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi; lunedì 27 spazio alla 407° Fiera nazionale degli uccelli da richiamo e gara di canto | 28° mostra mercato animali da cortile e del vero pollo valdarnese (Parco Pubblico Attrezzato); martedì 28 settembre protagonista la 51° Ruota d’oro, alle ore 10 al parco pubblico attrezzato presentazione delle squadre ciclistiche, alle 13 partenza della gara ciclistica internazionale per dilettanti under 23 e alle 16:45 arrivo della gara.

Di seguito il programma:

