Giornate di ingresso gratuito e nuovi appuntamenti alla Casa Museo di Ivan Bruschi

AREZZO. La Fondazione Ivan Bruschi propone un fine settimana ricco di appuntamenti pensati per un pubblico di tutte le età e con molteplici interessi.

Venerdì 8 ottobre alle ore 17,00 un pomeriggio speciale è dedicato agli insegnanti, che potranno assistere alla presentazione dell’offerta didattica 2021/2022. Con un catalogo che si rinnova ogni anno infatti la Casa Museo Ivan Bruschi offre alle scuole, da quelle dell’infanzia fino alle superiori, l’opportunità di realizzare percorsi didattici che uniscono l’arte e la storia con la passione per il collezionismo. Le proposte sono calibrate in base all’età dei partecipanti e possono essere fruite sia in presenza, quando possibile, sia in modo interattivo attraverso le più diffuse piattaforme digitali.

Sabato 9 ottobre la Fondazione Bruschi aderisce alla prima Giornata degli Archivi Storici promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane: per tutta la giornata l’ingresso alla Casa Museo sarà gratuito. I visitatori potranno inoltre conoscere, attraverso un allestimento espositivo realizzato per l’occasione, una selezione dei documenti dell’archivio di Ivan Bruschi, tra cui lettere e richieste di expertise internazionali, che riguardano l’attività del celebre collezionista e l’ideazione e le prime edizioni delle Fiere Antiquarie di Arezzo e di Cortona.

Prenotazioni sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it

Domenica 10 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 è previsto uno speciale ingresso gratuito per le famiglie con bambini che vorranno visitare le suggestive sale di Casa Bruschi e la mostra “L’Oriente in casa. Opere dalla collezione Stibbert”.

In particolare, domenica 10 alle ore 15,30 i bambini a partire dai 6 anni sono invitati a partecipare al percorso “Pietre e fuoco della preistoria”, un curioso laboratorio didattico, condotto dall’esperto Lucio Milani, che, partendo dall’illustrazione dei reperti preistorici della collezione Bruschi, farà poi sperimentare dal vivo ai piccoli visitatori le tecniche utilizzate nell’età della pietra per colorare e per accendere il fuoco attraverso l’uso di rocce e minerali.

Il percorso ha un costo di 8 euro a bambino ed è richiesta la prenotazione contattando lo 0575354126 o scrivendo a [email protected]

In base alle vigenti normative nazionali, l’accesso agli eventi e agli spazi del Museo Bruschi è regolato da specifiche modalità di visita in sicurezza, per questo è consigliata la prenotazione contattando lo 0575354126 o scrivendo a [email protected] Maggiori dettagli sul sito www.fondazioneivanbruschi.it