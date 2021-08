Giostra del Saracino: ecco l’ordine delle carriere

Si è svolta questa mattina, domenica 29 agosto, alle ore 11, davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 140esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà domenica 5 settembre in Piazza Grande.

I paggetti dei quattro quartieri hanno estratto il seguente ordine di carriere: Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant’Andrea, Porta del Foro.

Da domani, lunedì 30 agosto, al via le prove dei giostratori a partire dalle 16:30 fino alle 19.30. Le prove dei giostratori si svolgeranno fino a giovedì 2 settembre. Venerdì 3 settembre dalle 17 alle 18 ultime prove dei giostratori titolari prima della Prova Generale.

La Prova Generale si terrà alle 21.30 e sarà intitolata alla memoria di Ettore Tattanelli, per tutti “Bubi”, storico regista della Giostra tra il 1984 e il 2000, scomparso nel dicembre scorso. Figura affabile e carismatica, rispettata da tutti per il suo modo gentile e discreto di gestire un ruolo così complesso, Ettore Tattanelli è rimasto finché ha potuto a disposizione della manifestazione che tanto amava e dei suoi successori al coordinamento di regia con preziosi consigli.

Sabato 4 settembre dalle ore 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà invece la Bollatura dei Cavalli e l’investitura dei Giostratori.

Si avvisa che, come per la Prova Generale e la Giostra del Saracino, anche per assistere alle prove dei giostratori il pubblico potrà accedere in tribuna soltanto con Green Pass che sarà controllo all’ingresso di via Seteria, unico accesso alla Piazza. Il pubblico dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza dalle persone circostanti.