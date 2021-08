Riflettori puntati sul XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini: taglio del nastro il 30 agosto a Castiglion Fiorentino

CASTIGLION FIORENTINO (AR) – Ai nastri di partenza la XXV edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che, per il nono anno consecutivo, metterà radici a Castiglion Fiorentino, dove nei prossimi giorni approderanno tanti sportivi del panorama contemporaneo, grandi campioni del passato e personaggi di fama mondiale. La speciale edizione 2021 si preannuncia, infatti, come una tre giorni ricca di incontri ed eventi collaterali, volta a celebrare, in un clima di grande festa, il venticinquesimo anniversario della manifestazione dedicata ai valori dell’etica, del fair play e della solidarietà.

“In questo periodo, tanto atteso, di ripartenza ci auguriamo che il XXV del Premio Fair Play Menarini e i valori da esso promossi siano il faro che ci guidi nell’affrontare le sfide del futuro – ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Global Risorse Umane Menarini – Questa edizione sarà anche l’occasione per celebrare, attraverso la condivisione di principi che rappresentano la vera essenza dello sport, l’enorme sforzo compiuto da tutti coloro che sono impegnati in prima linea per uscire da questa terribile pandemia”.

Ad inaugurare la kermesse sarà, lunedì 30 agosto, l’iniziativa “Match For Life”, una partita di beneficenza a favore della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus, che si svolgerà alle ore 18.30 tra le mura dello stadio comunale “Emanuele Faralli” di Castiglion Fiorentino. Ideato dal sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, per ricordare il grande sportivo castiglionese e la figlia Chiara, prematuramente scomparsa, l’incontro vedrà scendere in campo il team della Selezione Meoni, capitanato dal ciclista Daniele Bennati e formato da volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, e la neonata Nazionale Italiana Infermieri della FNOPI, simbolicamente guidata da Sinisa Mihajlovic. Un vero e proprio match di solidarietà, i cui proventi saranno destinati ai progetti avviati in Senegal dalla Fondazione Meoni Onlus.

Alle ore 21, i Giardini pubblici di Castiglion Fiorentino diventeranno la cornice de “I campioni si raccontano”, il talk show condotto dal giornalista Lorenzo Dallari, che avrà come protagonisti alcuni dei premiati e degli ospiti di questa XXV edizione, pronti a coinvolgere il pubblico con aneddoti, retroscena e curiosità riguardanti le loro carriere e i loro percorsi di vita. Confermata la presenza sul palco di Hansi Müller a cui andrà il premio speciale intitolato alla memoria di Paolo Rossi, dell’ungherese Katinka Hosszu, meglio conosciuta come la “Iron Lady” del nuoto mondiale, dell’ex ciclista toscano Daniele Bennati, e di DJ Ringo, entrambi arruolati tra le fila della Selezione Meoni. A passare dall’altra parte della barricata e a raccontarsi sarà anche l’ex pallavolista e campionessa mondiale Rachele Sangiuliano, da anni al timone del Fair Play Menarini in veste di conduttrice.

Non meno intenso il programma dei giorni successivi. Martedì 31 agosto, alle ore 19.30, la magica atmosfera fiorentina di piazzale Michelangelo diventerà teatro della Cena di Gala organizzata dal Gruppo Farmaceutico Menarini, title sponsor della manifestazione: una serata sotto le stelle durante la quale avverrà la consegna del simbolo “L’essenza del fair play”. Mercoledì 1° settembre alle ore 20.30, a Castiglion Fiorentino, i riflettori si accenderanno, invece, sullo splendido scenario del Loggiato Vasari di piazza del Municipio che ospiterà la cerimonia di premiazione, condotta da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano, e trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre): una parata di big e stelle dello sport mondiale che, tra storie e sorprese, vedrà sfilare, oltre ai già citati Müller, Hosszu anche l’eclettico pugile Patrizio Oliva, l’ex calciatore Patrick Kluivert, l’allenatore Marco Tardelli, l’ex tennista Stefan Edberg, il sammarinese Massimo Bonini, il canottiere Romano Battisti, l’ex fischietto Pierluigi Collina, l’icona italiana del basket Pierluigi Marzorati, la calciatrice Eleonora Goldoni, l’ex judoka Matteo Marconcini e il duo Rodini-Cesarini, fresco di uno storico oro olimpico nel canottaggio femminile.

“Dopo un 2020 che non ci ha permesso di articolare il premio in più giorni, come è nostra consuetudine – afferma Angelo Morelli, presidente del Comitato organizzatore del Premio Internazionale Fair Play Menarini, – l’edizione del nostro 25° anniversario riparte alla grande, con una serie di eventi collaterali che faranno da anteprima all’evento clou: l’assegnazione del prestigioso riconoscimento ai grandi campioni dello sport che, mai come quest’anno, saranno portatori di messaggi positivi e veri esempi di fair play. Inaugurare la tre giorni con la partita benefica ‘Match For Life’, a sostegno della Fondazione Meoni Onlus , è sicuramente l’iniziativa più in linea con i valori che il Premio Fair Play, da anni, cerca di trasmettere; così come salutiamo con piacere il ritorno de “I campioni si raccontano” che ci permetterà di ascoltare e condividere storie esemplari e di vita vissuta. Non possiamo nascondere che la pandemia ci abbia messo a dura prova e che l’organizzazione di un evento di tale portata non sia stata difficile, ma fortunatamente ci siamo riusciti con l’obiettivo di tornare a vivere momenti di condivisione e grandi emozioni”.