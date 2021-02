Giovanni Guerri è il nuovo Direttore Generale del Sansepolcro

Il Vivi Altotevere Sansepolcro Calcio 1921 è lieto di annunciare che è stato raggiunto l’accordo per l’ingresso in società di Giovanni Guerri come nuovo Direttore Generale. Guerri, reduce da una lunga e produttiva esperienza nelle giovanili del Perugia, si occuperà della gestione e supervisione di tutte le componenti sportive del Club bianconero. Tifernate classe 1966, manager di lungo corso, nei suoi dieci anni al grifone Guerri ha ricoperto gli incarichi di allenatore e successivamente di Direttore Responsabile presso il settore giovanile. Per lui anche un passato in bianconero come giocatore, nel ruolo di portiere, negli anni in cui la società pose le basi per il rilancio del Sansepolcro dalla Promozione alla Serie D.

“Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida ed è per me un onore entrare a far parte del Sansepolcro, una società storica che in questi cento anni di vita ha saputo scrivere pagine di calcio davvero importanti. Il nostro obiettivo dovrà essere innanzitutto quello di preservare e valorizzare quelli che sono i nostri punti di forza: uno su tutti il settore giovanile, vero fiore all’occhiello del club. Sarà inoltre un vero piacere collaborare assieme a figure che hanno scritto la storia di questa squadra sia dentro che fuori dal campo. Con impegno e cooperazione riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”. Queste le prime parole di Guerri nelle vesti di dirigente bianconero.

“Siamo felici di accogliere un ottimo manager reduce da un’importante esperienza nel calcio professionistico – ha dichiarato il presidente Giorgio Lacrimini – Già dalle prime conversazioni è stato chiaro che la passione per il suo lavoro e la sua mentalità lungimirante saranno di grande aiuto alla nostra causa.”