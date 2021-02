Domenica 600 vaccinazioni Astrazeneca  in provincia di Arezzo

L’ultima giornata della prima fase di vaccinazione con Astrazeneca, prevista per domenica 14 febbraio coinvolgerà oltre alla maxi sede del Centro Affari e Convegni di Arezzo, anche alcune sedi territoriali nella provincia di Arezzo. Qui verranno somministrate 400 dosi del vaccino, che si vanno a sommare alle 200 già previste per il Centro Affari e Convegni, per un totale di 600 vaccinazioni giornaliere. Anche la vaccinazione è riservata ai docenti e al personale scolastico.

Queste le sedi coinvolte e le dosi previste

– Cortona, presso la palestra della Scuola media “Berrettini/Pancrazi” a Camucia: 100 dosi

– Monte San Savino presso il Centro Socio Sanitario (ex Distretto) di via S.Maria della Pace: 100 dosi

– Sansepolcro al Foro Boario di via Bartolomeo della Gatta: 50 dosi

– Bibbiena presso il Centro Sociale di via della Fantasia a Bibbiena Stazione: 50 dosi

– Montevarchi presso la sede del Distretto Sanitario di via Podgora: 100 dosi