Golosità di nocciole e arancia

Bentornati alle ricette di Zenzero &Cannella!

Una ricetta golosa e sofficissima, e pure di un certo carattere direi visto che il gusto ed il profumo di nocciole ed arancia profumerà tutta la vostra casa, una delizia!

Questa torta è già strepitosa così…ma se proprio volete concedervi un meritato peccato di gola potete dividerla a metà (mi raccomando solo quando sarà perfettamente fredda) e farcirla a piacere con crema alla nocciola, al fondente o con una favolosa crema pasticcera.

Purtroppo una fetta sola non vi basterà, rassegnatevi subito!!

INGREDIENTI:

(per uno stampo a cerniera dimensione standard)

3 uova a temperatura ambiente

70 gr farina di nocciole

200 gr farina debole tipo ’00’

1 bustina di lievito vanigliato

150 gr zucchero integrale di canna

semi di 1/3 bacca di vaniglia

250 ml panna fresca da montare(fredda di frigo)

la scorza ed il succo di 1 arancia media bio

Nocciole tostate a piacere per decorare

Vi servirà inoltre:

Uno sbattitore elettrico

PREPARAZIONE:

In una insalatiera capiente e piuttosto alta(per non schizzarvi) sbattere a velocità progressiva le uova con lo zucchero e la vaniglia circa 10 minuti, finché il composto non sarà diventato bello denso, chiaro e spumoso.



Aggiungere la panna e montare alla massima velocità altri 10 minuti, la panna dovrà iniziare a montare fino ad ottenere un composto corposo ed omogeneo.

Ridurre al minimo la velocità ed unire la farina di nocciole, la farina bianca, il lievito.

Solo dopo che tutti gli ingredienti si saranno perfettamente amalgamati grattugiare dentro la scorza di arancia ed infine aggiungerne tutto il succo.

Frustare al minimo un altro paio di minuti. La consistenza sarà liscia, profumata e piuttosto densa. Versare nella tortiera imburrata ed infarinata, cospargete con le nocciole tostate tritate grossolanamente.

Infornare in forno caldo a 180°C per 25/30 min circa in base al vostro forno, fare sempre la prova stecchino.

Sfornare e lasciar raffreddare prima di servire, davvero deliziosa!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci