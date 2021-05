Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Arezzo, pieno appoggio alla manovra “Arezzo non molla e riparte”

Oggi in Consiglio Comunale FdI Arezzo ha votato compatto con la maggioranza di centro-destra, la manovra “Arezzo non molla e riparte 2.0”. la manovra del valore di 4.351.000 euro è divisa in 11 aree tematiche di intervento per alleviare le difficoltà date dalla pandemia:

– RIDUZIONE TARI

– COESIONE SOCIALE

– SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

– CULTURA

– SPORT

– TURISMO

– LAVORO

– ECONOMIA

– CAS

– DIGITALE

– QUARTIERI

Movimento5stelle, PD e le liste di centro-sinistra in consiglio hanno votato contro o non ha votato la manovra economica e dunque non condividono l’aiuto agli aretini e alle aziende, prendendo semplicemente una posizione ideologica e di parte: solo quello che propongono loro pare essere, a loro ritenere, giusto e corretto.