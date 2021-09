I convocati per Arezzo-Foligno, turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

PORTIERI: Colombo, Commisso.

DIFENSORI: Biondi, Campaner, Lomasto, Marchetti, Mastino, Memushi, Nobile, Pinna, Ruggeri.

CENTROCAMPISTI: Aliperta, Evangelista, Mancino, Marras Damiano, Panatti, Sicurella.

ATTACCANTI: Cutolo, Foggia, Muzzi, Sparacello, Strambelli.

INFO PER GIORNALISTI e OPERATORI TV

Chi non avesse già ritirato i pass si può rivolgere domani alla biglietteria posta all’inizio di viale Gramsci a partire dalle ore 13.

Chiediamo cortesemente anche di ricordare che è consigliabile acquistare per gli spettatori il biglietto online onde evitare code nella giornata di domani ma soprattutto di raggiungere per tempo l’impianto sportivo per procedere con la verifica di ‘Green pass‘ e documento di identità. Grazie per la collaborazione.