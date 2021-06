I lavori stradali da lunedì 7 giugno

Da lunedì 7 giugno, lavori stradali in città, con particolare attenzione a quelli relativi all’impianto semaforico posto all’intersezione tra viale Dante e via Chiarini: fino a venerdì 18 giugno scatta il senso unico alternato regolato esclusivamente da movieri nel tratto che va dal teatro Mecenate al distributore Q8 con orario 8,30 – 18. In questo stesso arco temporale giornaliero, il semaforo sarà disattivato ed esclusivamente lampeggiante.

La sostituzione dei lampioni determinerà solo nella giornata di lunedì il divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Marcantonio Cesti, lato numeri dispari. Nell’adiacente tratto di viabilità, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a mercoledì 9 giugno divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Isonzo, lato numeri dispari, 24 ore su 24. Nell’adiacente tratto di viabilità, divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata.

Fino a sabato 12 giugno, sempre 24 ore su 24, divieto di passaggio per i pedoni nei marciapiedi di via Trasimeno e via Libia, lato numeri dispari. Negli adiacenti tratti di viabilità, divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata.