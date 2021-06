L’olimpionica Stefania Bucci lancia una raccolta fondi per realizzare il sogno dell’atleta Lara Mori

Un aiuto per la società ginnica Giglio e per Lara, la quale in preparazione delle Olimpiadi, ha bisogno di potersi allenare in una struttura adeguata

MONTEVARCHI – “A causa della ristrutturazione del palazzetto dello sport di Montevarchi, la nostra Società, Polo Tecnico GAF della Federazione Ginnastica d’Italia, dovrà sostenere spese importanti per mantenere in vita l’attività storica di ginnastica presso una nuova sede provvisoria”.

Questo l’appello della ginnasta olimpionica, Stefania Bucci, tecnico della Società Ginnica Giglio di Montevarchi, che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per poter sostenere la sua Società, una realtà che opera dal 1978 nel Valdarno, con lo scopo di promuovere i valori dello sport dalle più piccole ginnaste alle atlete di fama Internazionale.

“La nostra Lara Mori, in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021, ha bisogno del vostro aiuto per potersi allenare in una struttura adeguata al fine di raggiungere il suo sogno e come lei le tante atlete Valdarnesi che amano questo meraviglioso sport”. Conclude Bucci.

In un solo giorno sono già molte le persone che hanno donato e tra i commenti di incoraggiamento lasciati sulla piattaforma, si legge: “Perchè Lara si merita tutto il nostro supporto e merita di poter rappresentare l’Italia alle Olimpiadi”. E ancora “Un piccolo contributo per una ginnasta che non ha mai mollato e che sosterrò sempre. Forza Lara, forza Ginnica Giglio”.