I miei ricciarelli delle feste

Gli appassionati dei dolci delle feste non possono certo farsi mancare sotto Natale dei tradizionali RICCIARELLI senesi, golosissimi biscotti di pasta di mandorle friabili all’esterno e morbidi dentro all’aroma favoloso di arancia e vaniglia!

Eccovi quindi la mia versione con alcuni piccoli trucchi che vi faranno ottenere dei RICCIARELLI strepitosi…ricordatevi che si conservano per un mese abbondante se perfettamente conservati in un contenitore a chiusura ermetica, meglio se di latta…e che questo dolce benché semplice richiede tempo, cura e passione per un risultato al top!!

INGREDIENTI (per circa 40/50 pezzi):

400 gr farina di mandorle(o in alternativa 400 gr mandorle pelate da tritare finemente in un mixer/robot da cucina)

130 gr albume d’uovo a temperatura ambiente

2 cucchiaini succo di limone

1 bacca vaniglia (i semi)

400 gr zucchero a velo+ altro per la pezzatura e finitura

La scorza grattugiata di 1 arancia grande(oppure 2 medio/piccole) bio

Vi servirà inoltre 1 frusta a mano grande da cucina

PREPARAZIONE:

Mettere l’albume in una ciotola capiente di plastica alta e frustare energicamente a mano con il succo di limone, i semi della bacca di vaniglia e la scorza di arancia per 20 secondi circa ad ottenere un composto schiumoso.

Aggiungere lo zucchero a velo e frustare fino ad ottenere una pastella liscia e densa. Cambiare la frusta con un mestolo grande di legno ed incorporare la farina di mandorle.

Formare una palla morbida ma densa, avvolgere bene in due giri di pellicola alimentare e riporre in frigo.

Il segreto:lasciar riposare in frigo non meno di un giorno, quindi riprendere l’impasto e formare dei salsicciotti (di circa 3/4 cm di diametro) su un piano di lavoro cosparso di zucchero a velo.

Tagliare dei bozzetti di circa 5/6 cm di lunghezza e con le mani schiacciare delicatamente, appiattire e formare con la pressione delle dita la classica forma a chicco di riso allungando leggermente le punte. Passare di nuovo nello zucchero a velo.



Riporre i ricciarelli distanziati su una teglia rivestita con carta da forno.

Spolverizzare con abbondante zucchero a velo.

Passaggio molto importante:

Infornare al centro del forno a 150°C per i primi 5 minuti, poi alzare a 165/170,°C per altri 4 minuti per far formare le classiche crepe sulla superficie quindi abbassare a 150°C per gli ultimi 4 minuti…attenzione che i RICCIARELLI non cuociano troppo! Devono risultare appena ambrati all’esterno.

I minuti effettivi di cottura dipenderanno moltissimo dalle prestazioni del vostro forno, fare magari una prima prova con una teglia di soli 3/4 biscotti.

Togliere dal forno ed aspettare alcuni minuti prima di spostare i RICCIARELLI su una griglia a raffreddare completamente perché saranno estremamente friabili da caldi.

Dopo un paio d’ore, da perfettamente freddi, spostare in un contenitore con coperchio ermetico.

