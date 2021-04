I militanti del Blocco Studentesco regalano uova di Pasqua ai bambini ricoverati al San Donato

Questa mattina i militanti aretini del Blocco Studentesco si sono recati presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Donato per donare delle uova di Pasqua ai piccoli ospiti del nosocomio. Si è così rinnovata una tradizione che va avanti da molti anni, coi militanti del Blocco Studentesco che hanno provato a donare, con questo piccolo gesto, un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale di Arezzo.

“Questa mattina, in occasione del giorno di Pasqua – dichiara Francesco Germani, responsabile del Blocco Studentesco di Arezzo – abbiamo voluto regalare, seppur con un piccolo e simbolico gesto, un sorriso ai bambini della nostra città e alle loro famiglie, costretti a passare questi giorni festosi di primavera in un reparto ospedaliero”.

“Crediamo che basti davvero poco – conclude Germani – per mostrare la nostra vicinanza e il nostro affetto a coloro che vivono in un momento di difficoltà, grande o piccola che sia. E questo, pur essendo un gesto piccolissimo, non vuol essere altro che un modo per schierarci ancora una volta al fianco dei bisognosi, dei più fragili, costretti a trascorrere con la propria famiglia le festività pasquali non nel calore delle proprie case, ma in una corsia d’ospedale”.