I prezzi dei biglietti della Giostra del Saracino

Di seguito i prezzi per assistere in Piazza Grande alla 140esima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 5 settembre alle ore 17.00.

TRIBUNA A POLTRONCINE : Settore Lancia d’Oro, 100 euro / Settore Centrale, 70 euro / Settore Fontana, 60 euro

TRIBUNA A : Centrale, 60 euro / Laterale Buratto, 50 euro / Laterale Fontana, 40 euro

TRIBUNA B : Primo settore, 50 euro / Secondo settore, 40 euro

TRIBUNA C : Settore unico, 30 euro

TRIBUNA “CENTRO*AREZZO COOP.FI” : Settore unico, 60 euro

TRIBUNA “CHIMERA GOLD” : Settore unico, 60 euro

Si ricorda che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano seduti in braccio ad un adulto. Da 5 a 14 anni è invece prevista la tariffa ridotta con riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.

Queste le tariffe per la Prova Generale di venerdì 3 settembre, ore 21.30:

TRIBUNA A : 7 euro con posto numerato

TRIBUNA B : 5 euro con posto numerato

TRIBUNA C : 5 euro con posto numerato

Le tribune”Centro Arezzo Coop.Fi” e “Chimera Gold” saranno montate successivamente allo svolgimento della Prova Generale e disponibili solo per la Giostra del Saracino.

Si ricorda che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano seduti in braccio ad un adulto. Non sono previste riduzioni.

Ritiro al botteghino biglietti in prelazione

Si ricorda che nelle giornate di domani, venerdì 27 agosto (dalle 15 alle 20), e sabato 28 agosto (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20) si svolgerà il ritiro programmato dei biglietti esclusivamente per gli utenti residenti in provincia di Arezzo che si sono garantiti la prenotazione in prelazione.

Domenica 29 agosto dalle 15 alle 20 saranno fissati gli appuntamenti per il ritiro dei biglietti da parte di coloro che sono rientrati tra le riserve in fase di prelazione e che saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica mattina.

Vendita libera

Dalle ore 22.00 di domenica 29 agosto sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino di domenica 5 settembre ore 17.00, sia per la Prova Generale di venerdì 3 settembre ore 21.30 sul circuito Ticka.it (https://discoverarezzo.com/biglietteria/ https://discoverarezzo.ticka.it/).

Da lunedì 30 agosto sarà possibile acquistare i biglietti anche in presenza presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” negli orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00

Si ricorda che per accedere alle tribune riservate al pubblico in Piazza Grande, sia per la Prova Generale di venerdì 3 settembre, sia per la Giostra del Saracino di domenica 5 settembre e sia per le prove dei giostratori (ad accesso gratuito) che si svolgeranno da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, sarà necessario essere muniti di green pass, indossare la mascherina e osservare il distanziamento dagli altri spettatori, anche se congiunti.