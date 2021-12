Il calendario della XXV edizione del Toscana Gospel Festival

Dicembre, tempo di gospel. Si annuncia il ritorno, dal vivo, del Toscana Gospel Festival, con i suoi straordinari artisti, con il pubblico meraviglioso di cui sei parte, negli spazi suggestivi della nostra splendida Toscana.

Il sipario sta finalmente per aprirsi su un’edizione, la XXV, che entrerà nella storia del festival per il momento storico che stiamo vivendo e per l’urgenza che avvertiamo tutti di condividere, con gioia e con passione, il nostro tempo.

Tra le buone notizie del Festival, per la prima volta, tutti gli amanti del canto, gli appassionati della voce, potranno frequentare un workshop di due giorni, ad Arezzo, con lo straordinario e carismatico Pastor Ron. Il laboratorio, per un numero limitato di partecipanti, si terrà sabato 18 dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la sede della Fondazione Guido d’Arezzo. Info e iscrizioni per non perdere questa incredibile opportunità: tel. 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]

Il programma, con i nostri meravigliosi partner e tutte le informazioni su date, luoghi, orari e costi, può essere letto su: www.toscanagospelfestival.net.