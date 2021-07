Il castiglionese Lorenzo Morri si è aggiudicato le 2 gare della 3^ Prova della Coppa Italia Junior

CASTIGLION FIORENTINO – “Tutto è iniziato per gioco con il mio primo scooter, nonostante la disapprovazione dei miei genitori, ho effettuato le prime modifiche e costruito un motore per partecipare ad alcuni eventi che venivano organizzati alla pista di Montecchio Vesponi. Da lì ho scoperto la mia passione e ho iniziato ad allenarmi nelle piste di tutta Italia”. È l’inizio del racconto di Lorenzo Morri, giovane centauro castiglionese che domenica 4 luglio, a Franciacorta Lombardia in sella alle miniGP Ohvale nella 3^ Prova della Coppa Italia Junior, si è aggiudicato le 2 gare riagguantando la seconda posizione in Campionato. Un successo che lo ripaga dei tanti sacrifici e del duro allenamento portato avanti in tutti questi anni.

“Nel 2018” – continua ancora Lorenzo – “ho partecipato solo una domenica, per provare al CNV VITERBO CENTRO piazzandomi al Terzo posto, da lì ho proseguito fino a partecipare quest’anno alla COPPA ITALIA JUNIOR 2021, aggiudicandomi domenica 4 Luglio il Primo posto sia in Gara 1 e Gara 2 nonostante le avversità meteorologiche. Ci tengo a ringraziare i miei genitori e la mia fidanzata per avermi supportato in questa passione e creduto in me”.

Castiglion Fiorentino: la città degli sportivi che ha dato i natali, tra gli altri, a tanti motociclisti a partire dall’indimenticabile Fabrizio Meoni per arrivare ai giovanissimi come Matteo Segantini e Lorenzo Morri, appunto. “I castiglionesi sono caparbi e questa è una dote eccellente per poter ottenere dei risultati soprattutto nel campo sportivo. Dedizione, caparbietà e tanta costanza sono le caratteristiche di Lorenzo che visto i tanti risultati ottenuti fino ad oggi ne possiamo immaginare tanti altri” dichiara il sindaco Mario Agnelli.