Un’estate da film: a Sansepolcro arriva il cinema all’aperto

SANSEPOLCRO – “Cinema sotto le stelle” è un intenso cartellone di film che va ad arricchire l’estate di Sansepolcro fino al 30 agosto, con proiezioni nel cortile di Ragioneria (via G. Buitoni 42).

“Salutiamo con grande entusiasmo il ritorno di questa interessante proposta. Il programma degli eventi estivi è tornato ad essere ricco e con il Cinema sotto le Stelle il tutto assume ancor più valore. Come amministrazione abbiamo cercato di sostenere questo progetto sul quale vediamo molto potenziale. Grazie dunque agli organizzatori che hanno lavorato con passione per metterlo in atto” ha commentato l’assessore Gabriele Marconcini.

“Dopo 8 anni di pausa e grazie alla collaborazione con ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), che gestisce e promuove il Cinema Nuova Aurora tutto l’anno, siamo riusciti a ripartire, creando AMA AuroraMultimediaArena – ha spiegato Nicola Gregori, in rappresentanza di MetaMultiMedia insieme a Marco Nocentini. – Ci siamo imbarcati in questa avventura che dopo anni ha riportato il cinema estivo a Sansepolcro. Non è stato facile, ma ora l’Aurora Multimedia Arena è una realtà e le prime proiezioni dimostrano il gradimento del pubblico per l’iniziativa. Continueremo nei mesi di luglio e agosto con un programma rivolto a tutti i tipi di pubblico: ragazzi e famiglie, per i quali ci sono novità assolute come il nuovo film d’animazione “I Croods, una nuova era”, il coinvolgente racconto ecologista “Storm Boy” e altri film che ci danno un quadro della produzione attuale per i ragazzi a livello mondiale; poi serate d’autore, nelle quali presentiamo i film più premiati dell’anno con gli Oscar o nei vari festival o autentiche sorprese come la nuova commedia francese “La felicità degli altri”; retrospettive, con le copie restaurate di film di Hitchcock, Kubrik e Nanni Moretti; film dedicati al pubblico giovanile come l’ultimo Disney in uscita a fine Luglio “Jungle Cruise”; infine serate evento, tra cui spicca la serata dedicata all’arte con il documentario “Bansky”. Siamo lieti di annunciare anche la presentazione di due anteprime nazionali: l’ultimo capitolo della saga “Fast & Furious” e il sequel della fortunata commedia “Come un gatto in tangenziale”. Scorrendo il programma si può notare lo sforzo di offrire una varietà di proposte importanti con film di sicuro valore e richiamo. Ringrazio l’amministrazione comunale di Sansepolcro per la collaborazione”.

Ecco il calendario dettagliato delle proiezioni:

Lunedì 12 luglio: “Vertigo – La donna che visse due volte” (in inglese e sottotitoli in italiano)

Martedì 13 luglio: “Fino all’ultimo indizio”

Mercoledì 14 e giovedì 15 luglio: “Raja e l’ultimo drago”

Sabato 17 e domenica 18 luglio: “Comedians”

Lunedì 19 luglio: “The conjuring”

Mercoledì 21 e giovedì 22 luglio: “The father”

Sabato 24 e domenica 25 luglio: “Peter Rabbit 2”

Lunedì 26 luglio: “Gli uccelli”

Mercoledì 28 luglio: “Banksy – L’arte della ribellione”

Giovedì 29 luglio: “Earwig e la strega”

Sabato 31 luglio: “Regine del campo”

Domenica 1 e lunedì 2 agosto: “Sognando a New York” (In the Heights)

Martedì 3 e mercoledì 4 agosto: “Fast & Furious 9”

Sabato 7 e domenica 8 agosto: “Spirit il ribelle”

Lunedì 9: “Il dottor Stranamore”

Mercoledì 11 e giovedì 12 agosto: “Storm boy”

Sabato 14 e domenica 15 agosto: “Come un gatto in tangenziale 2”

Lunedì 16 agosto: “Minari”

Mercoledì 18 e giovedì 19 agosto: “Black widow”

Sabato 21 e domenica 22 agosto: “I croods 2: una nuova era”

Lunedì 23 agosto: “Caro diario”

Mercoledì 25 e giovedì 26 agosto: “La felicità degli altri”

Sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 agosto: “Jungle Cruise”.

Tutte le informazioni si possono trovare nel sito www.aurorasansepolcro.it, nella pagina Facebook https://www.facebook.com/AMA-Cinema-Sotto-Le-Stelle-109913061338954/, su Instagram (ama_auroramultimediaarena) oppure chiamando il 335 5966260. L’ingresso costa 6 euro. Inizio dei film alle 21,30. In caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinema Nuova Aurora.