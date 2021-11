Il Club Arezzo abbatte la Sestese: vittoria per 3-1

Grande prestazione dei Botoli che raccolgono il primo successo in campionato contro la favorita per la vittoria finale.

Prima vittoria in campionato per i Botoli: i ragazzi di coach Morelli stendono con un 3-1 la Sestese, favorita per la vittoria finale. Grande prova per i nero amaranto che sono scesi in campo con Ermini in diagonale con Scortecci opposto, Amatucci A. e Maggini schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi A libero.

Ottimo l’avvio di gara per gli aretini che sono chiamati a riscattare le due prove opache di inizio campionato; questa volta di fronte però c’è una delle squadre più attrezzate della categoria che può contare su di un fuori categoria come Della Volpe. I Botoli scendono in campo con il piglio giusto e riescono a controbattere palla su palla. Gli ospiti si aggiudicano il set soltanto nel finale, complici alcune disattenzioni e un arbitraggio “fantozziano”, per 20-25.

Secondo parziale sempre molto combattuto. Alle bordate di Della Volpe risponde un Maggini in grande spolvero; dopo un tira e molla il set si decide ai vantaggi: questa volta a spuntarla sono i nero amaranto che con un muro tetto di Amatucci chiudono il set per 30-28.

La gara si fa molto calda complice una direzione arbitrale confusionaria e di basso livello. Le due squadre si innervosiscono sotto rete e a farne le spese è Amatucci, che viene espulso sul finale di set. Al suo posto entra Salvi, che con un paio di ottime giocate contribuisce alla vittoria del set per 25-19.

Quarto parziale in crescendo per i Botoli, che si esaltano e non lasciano scampo alla sestese. Ricci e Scarpato chiudono ripetutamente la porta a muro ai fiorentini, mentre un solido Nandesi in difesa rianima tutti i palloni. Scortecci sigilla la vittoria in attacco e chiude il set 25-21.

Grande prestazione dei Botoli che raccolgono il primo successo in campionato. “Una vittoria di squadra.” – commenta Morelli – “Tutti i ragazzi hanno dato tutto e lottato su ogni pallone, questo è un bel segnale, stiamo lavorando sodo in palestra e cominciamo a vedere i primi risultati, questo ci fan ben sperare anche se la strada ancora è molto lunga”.