Le 7 Note: presentato in conferenza stampa il progetto RitrovARti

Quattro concerti a CaMu fino al 18 dicembre, parte di un più ampio progetto di rete per la valorizzazione dei giovani talenti, il coinvolgimento e la formazione del pubblico, la promozione della musica come strumento per favorire la coesione sociale e il benessere della persona.

L’Associazione Le 7 Note presenta RitrovARti, nuovo progetto di concerti diffusi sul territorio aretino, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani talenti, realizzato grazie al contributo del Comune di Arezzo nell’ambito del bando “Arezzo non molla e riparte bonus cultura 2021” pubblicato dalla Fondazione Guido d’Arezzo.

RitrovARti è un percorso che si rivolge al pubblico dello spettacolo dal vivo, una sorta di “riabilitazione culturale”per riavvicinare gli spettatori ai concerti dopo le difficoltà del Covid-19, una proposta capillare per la città di Arezzo. Il titolo è un gioco di parole: l’arte che torna ad incontrare le persone. RitrovarTI, seconda persona singolare, per ricostruire un rapporto speciale con ogni singolo spettatore. Ma anche RitrovARti, che denota un’attenzione speciale alla città di Arezzo

L’iniziativa prenderà avvio venerdì 12 novembre, alle ore 21.00, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande, ingresso libero con prenotazione consigliata). Tutti i concerti sono realizzati con il patrocinio della Fraternita dei Laici.

Il concerto di inaugurazione vedrà protagonista Michele Marasco, già per molti anni primo flauto dell’ORT – Orchestra della Toscana e uno dei più stimati concertisti e docenti a livello nazionale, che sarà alla guida del Trillo Flute Ensemble, un quartetto di suoi giovanissimi allievi flautisti composto da Cosimo Macchia, Margherita Brodski e da Francesca Presentini e Martina Veneri, cresciute musicalmente alla Scuola di Musica Le 7 Note per poi proseguire il loro percorso di studi a CaMu.

Quattro sono i concerti in programma a CaMu tra novembre e dicembre.

Dopo il concerto del 12, l’appuntamento successivo sarà sabato 27 novembre, sempre alle ore 21.00, con “Divertimenti in chiave di violino”, concerto che avrà per protagonisti i violinisti Giacomo Scarponi, Francesca Biondi (classe 2005) e Ilaria Scopigno (classe 2003), con musiche di Hermann, Kaliwoda, De Beriot.

Sabato 4 dicembre sarà la volta di un’iniziativa che pone particolare attenzione al sociale e all’inclusione: suonerà in concerto l’Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, in collaborazione con Associazione In-Armonia, compagine orchestrale formata da musicisti diversamente abili.

Sabato 18 dicembre, infine, suonerà il Quartetto Cherubini, quartetto di sassofoni formato da Simone Brusoni, Ruben Marzà, Leonardo Cioni e Adele Odori. La giovane formazione under 30, originaria del Valdarno, si sta rapidamente affermando in tutta Italia, ottenendo premi e riconoscimenti e collaborando con prestigiose Istituzioni.

I concerti del 12 novembre e del 18 dicembre sono inseriti in uno speciale omonimo progetto di rete, realizzato in collaborazione con A.Gi.Mus. Firenze e finanziato nell’ambito del bando Emergenza Cultura di Fondazione CR Firenze. Le associazioni daranno la possibilità ad alcune giovani formazioni under 30 di tenere un tour di concerti in Toscana, abbinato a guide all’ascolto e a progetti di audience engagement. Il Trillo Flute Ensemble e il Quartetto Cherubini si esibiranno così non solo ad Arezzo, ma anche a Grosseto (rispettivamente sabato 13 novembre e venerdì 17 dicembre) e a Firenze (domenica 14 novembre e domenica 19 dicembre).

Prima di ogni ciclo di concerti, Il Trillo Flute Ensemble e il Quartetto Cherubini terranno un incontro online in streaming sulla pagina Facebook di A.Gi.Mus. Firenze: un modo per raccontarsi, per illustrare il programma eseguito e per riavvicinarsi al pubblico dello spettacolo dal vivo.

RitrovARti è cultura e percorsi di audience engagement, ma è anche riqualificazione degli spazi. Fanno infatti parte del progetto anche tutte le iniziative concertistiche tenute dall’Associazione Le 7 Note nei trascorsi mesi estivi al Parco del Pionta, come i concerti all’Area Archeologica e quelli al Bocciodromo del Pionta, restaurato e riaperto al pubblico per l’occasione in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale “Colle del Pionta”. Questi spazi continueranno ad essere protagonisti delle attività future, primaverili ed estive, promosse dall’Associazione, che proprio nel Parco del Pionta, presso la Casa Rossa, ha la propria sede.

Ha commentato Luca Provenzani, Presidente dell’Associazione Le 7 Note: “Far sì che progetti di musica da camera che hanno per protagonisti musicisti under 30 possano circuitare con un tour di concerti in tutta la Regione è un’opportunità preziosa e che non conosce equivalenti in Toscana. Un modo per far sì che le nostre eccellenze locali, che molto hanno sofferto per le difficoltà del Covid-19, possano tornare a crescere, a incontrare il pubblico, a esercitare la loro professione. Siamo molto lieti, inoltre, di tornare a CaMu con una vera e propria stagione di concerti da camera che, dopo la conclusione di RitrovARti a dicembre, proseguirà con ulteriori appuntamenti fino a maggio 2022”.

“E’ sicuramente tra i settori che più di altri hanno sofferto le conseguenze dei provvedimenti restrittivi dovuti alla pandemia, ma è una vera gioia poter tornare nei teatri, nelle sale, nei musei a “respirare” cultura – dichiara il Sindaco e Presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli -. Questo che viene oggi presentato è un progetto bello e importante, che si esprime in una delle forme d’arte che più fortemente caratterizza la nostra Città, la musica, e che da ragione alla scelta fatta dall’Amministrazione di investire importanti risorse per salvare la ricchezza culturale del nostro territorio. La risposta numerosa e qualitativamente elevata al bando per il bonus cultura conferma la straordinaria vivacità che Arezzo dimostra in questo settore, insieme alla sua volontà determinata di crescere e affermarsi “.

“Si consolida fino a diventare strutturato progetto politico l’alleanza tra la cultura e l’educazione e formazione. Il bonus cultura nasce proprio dalla scelta di unire le forze e le risorse creando una intersezione ampia dove i confini tra questi due mondi non ci sono più – ha sottolineato il Vicesindaco Lucia Tanti -. I progetti numerosi e di qualità che hanno partecipato all’avviso del Comune sono la dimostrazione che ad Arezzo la ripartenza passa da qui”.

I concerti di musica da camera a CaMu proseguiranno per tutto il 2022, solitamente di sabato sera alle 21. Tra gli appuntamenti in programma, il Duo formato dall’aretino Mattia Amato al pianoforte con il violoncellista Leonardo Voltan, un concerto in ricordo di G.Barulli in collaborazione con il CALCIT (in questo caso di domenica, 23 gennaio, ore 16.00, primo appuntamento di una più articolata collaborazione con il CALCIT), Silvia Vajente e l’Ensemble Viscantus, il Trio Sheliak, Luca Provenzani Cello Ensemble, l’Orchestra di flauti di Arezzo, Il chitarrista Raffaello Ravasio, il Trio Florentia, l’Orchestra Musicasempre. Greta Palazzini, in rappresentanza del CALCIT, ha rimarcato l’importanza della loro pluriennale attività al servizio della sanità Aretina, spesso in associazione con iniziative di carattere musicale e culturale.

I dettagli sul cartellone 2022 sono disponibili su www.scuoladimusicale7note.it

Gli ultimi mesi del 2021 vedono inoltre l’Associazione le 7 Note attiva con vari progetti sociali. Tra questi: il workshop gratuito di musicoterapia curato da Francesca Bing, che proseguirà alla Casa Rossa al Colle del Pionta il 19 novembre, rivolto a ragazzi e adulti diversamente abili; l’Orchestra Sociale Musicasempre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre, che permette ai bambini della scuola primaria di avvicinarsi in modo gratuito e coinvolgente alla pratica strumentale; il Coro Pop in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo, coro gratuito per adulti e bambini, che permette a tutti di imparare a cantare insieme e che ha la peculiarità di svolgersi direttamente nei Centri Coop (in particolare al Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola, negli spazi sociali al primo piano).

Per prenotare un posto per i concerti e per informazioni sulle altre attività dell’Associazione: [email protected], 3408701431. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

I curricula degli artisti

Il Trillo Flute Ensemble si costituisce nel 2009 riunendo in una formazione agile e dinamica giovani strumentisti già avviati alla carriera concertistica o d’insegnamento assieme a solisti di fama internazionale. Michele Marasco ne è direttore artistico e musicale fin dalla sua fondazione. La finalità è quella di promuovere l’ampio repertorio già esistente per ensemble di flauti e l’incentivazione di nuove composizioni per tale formazione, nel segno del piacere di fare musica insieme e dell’affinamento delle capacità individuali e collettive dei singoli componenti e dell’ensemble. Si è esibito presso il Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili di Firenze e le rassegne Suoni Divini e Via Lattea in Emilia Romagna. Di rilievo le recenti partecipazioni al Festival Flautisti in Festa, alle stagioni concertistiche dell’Agimus a Firenze e al Festival Entroterre a Bertinoro. Importanti infine le esecuzioni di autori moderni e contemporanei come Berio, Cage, Cavallari, Galante, Geminiani, Giacometti.

Michele Marasco è uno dei più noti flautisti d’oggi. Decisivi per la sua formazione gli incontri con Berio, Harnoncourt, Norrington, e con i flautisti Fantini, Klemm, Nicolet. Solista presso la Carnegie Hall a New York, la Kioi Hall di Tokyo, la Salle Pleyel a Parigi, il Parco della Musica a Roma, il Teatro alla Scala e la Sala Verdi a Milano, si è esibito per i maggiori festival europei: Wien Modern, Salisburgo, Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia. Interprete di oltre 15 CD registrati in gran parte dal vivo per Arts, Diapason, Falaut, Frame, Nuova Era, Ricordi, Stradivarius. Diverse le sue “prime” di musiche di autori come Berio, Donatoni, Einaudi, Maresz, Sciarrino. Primo flauto solista dell’Opera di Zurigo, di Santa Cecilia a Roma, della Filarmonica della Scala e attualmente nell’Orchestra della Toscana, insegna presso la Scuola di Musica Il Trillo a Firenze. Molti dei suoi allievi sono docenti nei conservatori e licei musicali italiani, o prime parti nelle migliori orchestre europee.

Francesca Biondi: nata nel 2005, studia con la prof.ssa Silvia Salvi presso la Scuola “A. Impullitti” di Pianoro, dal 2021 frequenta il corso di Violino con il M. Giacomo Scarponi.

E’ risultata vincitrice assoluta di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali: Concorso Internazionale “Diapason d’Oro” di Pordenone (1° Premio Assoluto sezione solisti, nel 2019 e 2016), Concorso Musicale Nazionale “Saverio Mercadante” di Napoli (1° Premio Assoluto 100/100 sezione solisti, anno 2021), Concorso “Premio Giuseppe Alberghini” di Bologna (1° Premio Assoluto sezione solisti, nel 2017 e 2018) esibendosi al concerto di premiazione presso il Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna, Concorso Musicale Nazionale “Sound Track” di Foligno (1° Premio Assoluto di categoria, anno 2013) partecipando al concerto di premiazione presso l’Auditorium San Domenico di Foligno, Concorso Musicale Internazionale “Città di Scandicci” (Primo Premio Assoluto 100/100, anno 2018).

Ha ottenuto il Primo Premio ai seguenti Concorsi: Concorso Musicale Internazionale “Città di Sarzana” (Primo Premio 96/100 sezione solisti), Concorso Internazionale “Un Po di note” di Occhiobello (Primo Premio negli anni 2013 e 2015). Ha ottenuto il 2° Premio al Concorso Internazionale “Premio Crescendo” di Firenze ed al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino. Nell’Aprile 2019 ha partecipato ad “Incontri sul Palcoscenico” presso la Sala della Regia Filarmonica di Bologna organizzato da Esta Italia ed è stata scelta per suonare come solista ed in formazione cameristica (Trio di Violini) a Cremona presso la Sala Maffei per la Rassegna “Esta Italia Cremona 2019” nel maggio 2019.

Si è esibita in veste di solista con l’Orchestra “Primavera Suite” (Vivaldi Concerto in La Minore, Bach Concerto per 2 Violini in Re Minore) ed in varie formazioni cameristiche (Duo, Trio, Quartetto di Violini).

Ha partecipato alle Masterclass di perfezionamento di Violino con i Maestri: A.Berovski, A.Peprich, S.Salvi, G.Scarponi, S.Thaci a Bologna (Associazione Culturale “House of Culture” – Associazione Culturale “A.Impullitti”) nel 2017, 2018 e 2019.

Ha preso parte come allieva effettiva al Campus Musicale Internazionale di Salerno “Falaut” con il M. Giacomo Scarponi nel 2017 e nel 2020 alla Masterclass “Estate Musicale a Nocera Umbra” organizzato dall’ “Accademia Musicale Sheherazade”. Nel Settembre 2021 ha sostenuto l’esame di ammissione al Triennio Accademico AFAM presso il Conservatorio Statale di Musica “G.Frescobaldi” di Ferrara ottenendo la votazione di 30/30.

Ilaria Scopigno: nata nel 2003, studia presso la Scuola di Musica “A. Impullitti” di Pianoro (BO) sotto la guida del M. Giacomo Scarponi. E’ risultata vincitrice assoluta di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali: Concorso Internazionale “Diapason d’Oro” di Pordenone (1° Premio Assoluto sezione solisti, nel 2019 e 2021) vincendo oltre le borse di studio, i Concerti Premio organizzati dall’Associazione Musicale “Farandola” presso prestigiose sedi della città, Concorso Internazionale “Jan Langosz” di Bardolino (1° Premio Assoluto sezione solisti 98/100, anno 2016), Concorso “Premio Lions Club” di San Giovanni in Persiceto (1° Premio Assoluto sezione solisti 98/100, anno 2018), Concorso Internazionale “Un po’ di note” Città di Occhiobello (1° Premio Assoluto sezione solisti 100/100, anno 2019). Ha ottenuto il Primo Premio (sezione solisti) al Concorso Musicale Nazionale “Lodovico Agostini” di Portomaggiore negli anni 2018 e 2021 ed il Secondo Premio (sezione solisti) al Concorso Nazionale “Premio Crescendo” di Firenze nel 2020.

Nell’Aprile 2019 ha partecipato ad “Incontri sul Palcoscenico” presso la Sala della Regia Filarmonica di Bologna organizzato da Esta Italia ed è stata scelta per suonare in formazione cameristica (Trio di Violini) a Cremona, presso la Sala Maffei per la Rassegna “Esta Italia Cremona 2019” nel maggio 2019.

Nel 2017 ha ottenuto il Primo Premio (98/100) nella sezione Musica da Camera, al prestigioso Concorso Nazionale “Premio Crescendo” di Firenze, aggiudicandosi un concerto premio per la stagione concertistica dell’Associazione “Agimus” di Firenze.

Si è esibita in veste di solista con l’Orchestra “Primavera Suite” (Vivaldi Concerto in Re Minore, Bach Concerto per 2 Violini in Re Minore) ed in varie formazioni cameristiche (Duo, Trio, Quartetto di Violini).

Ha partecipato alle Masterclass di perfezionamento di Violino con i Maestri: A.Berovski, A.Peprich, S.Salvi, G.Scarponi, S.Thaci a Bologna (Associazione Culturale “House of Culture” – Associazione Culturale “A.Impullitti”) nel 2017, 2018 e 2019.

Ha preso parte come allieva effettiva al Campus Musicale Internazionale di Salerno “Falaut” con il M. Giacomo Scarponi nel 2017 e nel 2020 alla Masterclass “Estate Musicale a Nocera Umbra” organizzato dall’ “Accademia Musicale Sheherazade”.

Giacomo Scarponi: nel 1995 si è diplomato in violino con il massimo dei voti e la lode (e menzione di merito speciale) sotto la guida di Patrizio Scarponi, presso il Conservatorio“F. Morlacchi” di Perugia.

Si è in seguito perfezionato a Roma con Antonio Salvatore e a Siena con Uto Ughi presso l’Accademia Musicale Chigiana, vincendo la borsa di studio indetta dalla stessa.

Ha frequentato, presso la Scuola di Musica di Fiesole, il corso triennale di “Violino di Spalla” tenuto dal Maestro Giulio Franzetti con il quale ha vinto la borsa di studio nell’anno 2001.

Membro fondatore del “Quintetto Scarponi” ha suonato per le più importanti stagioni musicali italiane (Amici della Musica di Perugia, Amici della Musica di Pistoia, Società del Quartetto di Vicenza, il Coretto di Bari, Estate del Ceresio di Lugano, ecc…)e inciso per varie case discografiche ( Nuova Era, Ricordi, Bongiovanni) effettuando alcune registrazioni radiofoniche ( RAI, RSI) e importanti prime esecuzioni assolute. Ha fatto parte di varie orchestre ottenendo grande successo come solista nell’esecuzione dei concerti per violino di J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Bruch, F. Mendelssohn, V. Bucchi. Ha collaborato inoltre come violino solista con l’orchestra “Camerata del Titano” della Repubblica di S. Marino, l’Orchestra “Accademia Strumentale Umbra” di Perugia e con “I Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna”.

Ha ricoperto il ruolo di primo violino solista del “Musicus Novus” (Orchestra d’archi da camera) con la quale ha vinto i seguenti premi:

-Primo premio assoluto al Concorso Nazionale di esecuzione musicale di Colleferro (Roma) 1998

-Primo premio assoluto al Concorso Nazionale “G.Rospigliosi” di Pistoia (1999)

-Primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Pietra Ligure”(1999).

Nell’Aprile 2000 ha vinto inoltre il secondo premio (primo non assegnato) al Concorso Violinistico “Guido Rizzo”- Roma.

Nel Giugno 2000 si è classificato al 1° posto all’audizione per violino nell’Orchestra Sinfonica “Haydn” di Bolzano e Trento. Nel 2001 si è classificato al 1° posto al concorso per Violino di fila indetto dall’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino della quale è stato membro stabile nella fila dei primi violini dal 2001 al 2005 e con la quale ha suonato sotto la direzione dei piu’ grandi maestri del panorama internazionale (Z.Metha, C.Abbado, R.Muti, L.Mazel, S.Ozawa, G.Pretre, M.W.Chung ecc…). Collabora con diverse orchestre nazionali fra le quali la Filarmonica del Teatro alla Scala, ed in qualità di Violino di Spalla con l’Orchestra Regionale del Veneto “Filarmonia Veneta”, con l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino e con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, della quale è socio fondatore e membro della Commissione Artistica.

Nel 2007, dopo essere risultato finalista segnalato ai concorsi per Violino di Spalla indetti dal Teatro S. Carlo di Napoli, dal Teatro Massimo di Palermo e dal Teatro Lirico G. Verdi di Trieste ottiene l’idoneità al concorso per Concertino dei primi violini indetto dall’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Nel 2004 è risultato idoneo 1° classificato all’unanimità al concorso per Concertino dei primi violini indetto dal Teatro Comunale di Bologna dove ricopre il suddetto ruolo stabilmente dal 2005.

Svolge un’intensa attività che lo vede esibirsi con vari gruppi cameristici in Duo con il Pianoforte, dal Trio al Sestetto d’archi e in veste di solista, con programmi per Violino Solo. Viene invitato regolarmente a svolgere Masterclass in Italia e all’estero. Dal 2009 insegna Violino presso la Scuola di Musica “Alfredo Impullitti” di Pianoro (BO), convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara. Ogni anno i suoi allievi ottengono importanti riconoscimenti e Primi Premi in svariati Concorsi Nazionali ed Internazionali. Dal 2019 è docente per il Triennio Accademico AFAM di Violino presso la Casa della Musica di Arezzo (Scuola di Musica di Fiesole). Nel 2018 è stata pubblicata una raccolta di suoi arrangiamenti di pezzi celebri trascritti per Quartetto di Violini da “Sinfonica Edizioni Musicali”. Suona un violino “Valentino De Zorzi” del 1895.

Associazione In-Armonia: l’Associazione In-Armonia si è costituita nel 2019 per proseguire gli obiettivi del progetto Erasmus+ In-Orchestra sviluppato dalla Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Sequeri Esagramma e Fondazione Spazio Reale. L’intento, già parzialmente conseguito, è quello di costituire la prima Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, una realtà stabile e radicata sul territorio che rappresenti una concreta prospettiva di lavoro per i ragazzi con disabilità in campo artistico. I professionisti di In-Armonia hanno completato la formazione sulle Metodologie Esagramma e attualmente attivano percorsi di MusicoTerapia Orchestrale® ed Educazione Orchestrale Inclusiva presso la loro sede In via Antonio Cocchi 17, a Firenze.

Il Quartetto Cherubini nasce nel 2016 nella classe di saxofono di Roberto Frati, presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Vincitore di 11 Primi premi in concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in quasi 100 concerti in Italia (Festival delle Nazioni, Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Festival di Bellagio e Lago di Como, Concerti del Tempietto a Roma, Festival Giovani Concertisti di Castelrigone), Germania (per Jeunesses Musicales Internationales) e Ungheria (festival Vaci Vilagi Vigalom); ha suonato da solista con orchestre, orchestre d’archi e gruppi di fiati. Selezionato per due volte (2017 e 2019) tra i 15 ensemble da tutto il mondo partecipanti all’International Chamber Music Campus di Weikersheim (Germania), si è perfezionato nella pratica cameristica con il Quartetto di Cremona, il Vogel Quartett, il Kuss Quartett, Heime Müller e Dirk Mommertz. Si dedica alla diffusione della musica classica e cameristica nelle scuole (progetto I Musicanti di Brema, per voce recitante e quartetto) e in ambienti svantaggiati (concerti presso la Casa Circondariale di Sollicciano, Firenze). Vincitore del DV Young Sounds 2021, vedrà il proprio primo progetto discografico, dedicato alle origini del quartetto di saxofoni, finanziato dalla prestigiosa etichetta Da Vinci Publishing. Parallelamente allo studio del repertorio storico, il Quartetto collabora regolarmente con giovani compositori, con l’intento di promuovere e allargare la letteratura dedicata a questa formazione.

