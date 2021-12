Il Green Pass Base e il Green Pass Rafforzato spiegati ai cittadini

SANSEPOLCRO – Nel periodo natalizio sono ancora più importanti le regole anti Covid, considerando le festività, lo shopping e l’accesso a ristoranti e locali pubblici. Particolare attenzione deve essere prestata all’entrata in vigore del Green Pass Rafforzato. In realtà sembra regnare un po’ di confusione a questo riguardo: molti pensano che il Green Pass Rafforzato sia quello garantito dalla terza dose. Non è così. Il Comune di Sansepolcro ha voluto fare chiarezza con due video che sono pubblicati questi giorni sulla Pagina Facebook: uno dell’assessore alla Sanità Mario Menichella e uno dell’assessore alla Cultura e al Commercio Francesca Mercati.

Come specificato dagli amministratori, il Green Pass Rafforzato è semplicemente il Green Pass dei vaccinati e dei guariti. Non c’è da fare alcuna richiesta: loro ne sono già in possesso.

Il Green Pass Base, invece, è quello rilasciato alle persone che fanno il tampone. Con quello Base si va al lavoro (a parte alcune professioni che richiedono l’obbligo vaccinale), si entra nei musei e nelle biblioteche.

Invece, per sedersi all’interno di un ristorante, al tavolo del bar, per andare al cinema, a teatro, per partecipare a cerimonie e manifestazioni sportive è necessario il Green Pass Rafforzato.

Per gli spostamenti con mezzi pubblici, il Green Pass Rafforzato è necessario solo per le lunghe percorrenze, altrimenti è sufficiente quello Base.

In questo periodo di festività, l’amministrazione comunale di Sansepolcro non ha emesso ordinanze specifiche che obblighino ad indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, ma raccomanda di rispettare questa regola, in particolare in occasione di assembramenti ed eventi. La Polizia Municipale, come predisposto dalla Questura, si occupa dei controlli nei pubblici esercizi e resta comunque a disposizione dei cittadini e delle attività per qualsiasi dubbio o domanda.