Scontro fra due auto nella notte: due persone ferite, una è grave

Questa notte alle ore 4,00 in via Fiorentina si è verificato un incidente stradale.

Scontro fronto-laterale ore 04.00 tra due auto.

Feriti due uomini (25 e 36 anni) conducenti delle auto. Sul posto intervenute 2 ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e carabinieri.

I pazienti sono stati trasportati all’Ospedale San Donato in codice rosso e in codice giallo.