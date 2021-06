Il Palasport Estra Mario D’Agata al centro della pallacanestro giovanile Toscana

L'impianto aretino scelto dalla FIP Toscana per ospitare le Final Four Under 18 Eccellenza

Lunedi 21 e Martedi 22 Giugno prossimo il Palasport Estra ospiterà il più importante evento di pallacanestro giovanile della regione Toscana, ovvero la Final Four per l’assegnazione del titolo Under 18 Eccellenza Maschile.

A contendersi il trofeo saranno Biancorosso Empoli (1a Classificata del Girone A), Don Bosco Livorno (2a Classificata del Girone A), Pino Dragons Firenze (1a Classificata del Girone B) e Tecnoil Scuola Basket Arezzo (2a Classificata del Girone B).

La manifestazione si inserisce all’interno della SBA Summer 2021, una serie di eventi che saranno ospitati dall’area sportiva del Palasport Estra, da poco arricchita dal nuovissimo PlayGround Kobe, a partire proprio da Lunedi 21 Giugno e che termineranno Sabato 11 Settembre.

La formula di queste Final Four prevede lo svolgimento delle semifinali Lunedi alle ore 18 tra Pino Dragons Firenze e Don Bosco Livorno ed a seguire alle ore 20.30 Biancorosso Empoli-Tecnoil Scuola Basket Arezzo, mentre nella giornata di Martedi con inizio alle 18 si disputerà la Finale per il terzo posto ed alle 20.30 quella per il primo posto.

Per la Scuola Basket Arezzo una doppia soddisfazione, quella sportiva perchè per la prima volta la società amaranto conquista la possibilità di giocarsi il titolo Under 18 Eccellenza, dall’altro quello organizzativo perchè la società ed il Palasport Estra ospitano, dopo le Finali di Coppa Toscana nel Gennaio 2020, un altro evento di prima fascia organizzato dal Comitato Regionale FIP.

Tanta la soddisfazione del Presidente SBA Mauro Castelli: “Per quanto riguarda la scelta della città di Arezzo come sede delle finali regionali Under 18 Eccellenza è un riconoscimento importante da parte della Federazione per l’impegno che la nostra società mette per la promozione della pallacanestro regionale e siamo orgogliosi di questa scelta.Molto di più è comunque l’orgoglio per il raggiungimento da parte della nostra squadra di questo risultato, siamo tra le migliori quattro squadre regionali Under 18 Eccellenza e questo è il risultato di un progetto partito due anni fa di puntare tutto sui giovani.

Il gruppo è formato da giocatori che sono cresciuti nel nostro vivaio e che già nello scorso campionato avevano lavorato insieme. Le finali sono un traguardo che ci ripaga dei sacrifici fatti e senza dubbio è un buon segnale per la stagione a venire perché saranno questi ragazzi che diventeranno giocatori sia della nostra prima squadra che delle altre società a livello italiano”.

La due giorni di partite sarà interamente trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo per permettere a tutti gli sportivi di seguire questo importante appuntamento di pallacanestro giovanile.