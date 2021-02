Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi lunedi su Rai news 24 a “Effetto farfalla”

Il parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna sarà ospite, a partire da lunedi, di “Effetto farfalla”, contenitore di Rai news 24 dedicato a storie di sostenibilità, ambiente, economia circolare.

La puntata dedicata all’area protetta andrà in onda lunedi 22 febbraio alle 14,45 e alle 20, 45. Sabato verrà riproposta alle 16,45. Con Luca Santini, presidente del Parco, Alessandro Bottacci, direttore, e Andrea Gennai, responsabile del servizio Pianificazione e gestione delle risorse, si parlerà della misura scientifica dei benefici del forest bathing nel progetto in via di sviluppo col dottr Franco Berrino e l’associazione La grande via, di escursionismo, di fauna e di antiche foreste.

La conduttrice è Giuliana Palmiotta, giornalista specializzata nei temi della transizione economica sostenibile.