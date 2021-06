Il Sindaco di Laterina Pergine Valdarno: “Presenterò formale denuncia per i commenti apparsi sotto il post Capogruppo di Sinistra Rossella Lattanzi”

Ecco uno dei commenti che si legge sotto al post della Capogruppo di Sinistra Rossella Lattanzi

“Non ci siamo mai sottratti al confronto sui lavori pubblici con le opposizioni, anche e soprattutto sulle vicende del Ponte Catolfi, nel rispetto reciproco dei ruoli.

E’ evidente che non si può dare la responsabilità al capo dell’opposizione se qualche suo “fan” commenta in maniera assolutamente inopportuna i suoi post, ma certamente allora dovrebbe esserci un intervento da parte della Capogruppo di Sinistra Rossella Lattanzi per condannare certe dichiarazioni. Credo francamente che non si possa tollerare che qualcuno scriva sui social che si debbano buttare giù dalle mura gli esponenti di questa Amministrazione.

Siamo veramente oltre. Lo dico ormai da mesi e questa ne è la chiara conferma: la responsabilità di questi atteggiamenti è certamente anche di chi crea un clima di odio costante, sempre ostile e superficiale e che volutamente crea confusione senza aiutare le persone ad approfondire temi complessi. Questi sono i frutti che raccogliamo oggi, questo è il risultato del lavoro della nostra opposizione. La consigliera Lattanzi, la guida della sinistra locale, non ha alzato un dito per moderare, calmierare o stigmatizzare la proposta di fare opposizione non più a parole ma passando ai fatti, magari anche buttando giù dalle mura il Sindaco. Siamo veramente oltre. Lo dico ormai da mesi e questa ne è la chiara conferma: la responsabilità di questi atteggiamenti è certamente anche di chi crea un clima di odio costante, sempre ostile e superficiale e che volutamente crea confusione senza aiutare le persone ad approfondire temi complessi. Questi sono i frutti che raccogliamo oggi, questo è il risultato del lavoro della nostra opposizione. La consigliera Lattanzi, la guida della sinistra locale, non ha alzato un dito per moderare, calmierare o stigmatizzare la proposta di fare opposizione non più a parole ma passando ai fatti, magari anche buttando giù dalle mura il Sindaco.

Io non ho paura di voi, continuerò a svolgere il mio ruolo istituzionale con lo stesso impegno di sempre e presenterò una formale denuncia.”