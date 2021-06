Tour in sella tra i borghi della Valtiberina: Redaschi e Corridori promotori della bellezza locale tramite i social

I noti biker influencer Chiara Redaschi e Ivan Corridori saranno ospiti dei 7 Comuni della Valtiberina grazie all’Ambito Turistico: l’iniziativa, finanziata dalla Regione Toscana, prevede una tre giorni tra natura, arte e percorsi enogastronomici, immortalata e promossa attraverso i canali social. Le bellezze dei 7 comuni toccati dal tour infatti saranno visibili a migliaia e migliaia di followers dei due biker, con l’obiettivo di suscitare interesse e fare da attrattiva.

Il tour è iniziato oggi con l’arrivo nel pomeriggio a Sansepolcro, la visita della città, una tappa al Museo Civico, ad Aboca Museum e all’Eremo di Montecasale. La giornata di domani invece sarà dedicata al giro della diga in bici da strada. Dopo la partenza da Sansepolcro è prevista una prima tappa a Pieve Santo Stefano e una visita al Piccolo Museo del Diario, per proseguire poi verso Caprese Michelangelo, con la visita al centro del paese e alla casa di Michelangelo. Il tour proseguirà in direzione Anghiari con una tappa nel centro storico e nella nota azienda Busatti. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo a Monterchi per la visita alla Madonna del Parto e il successivo rientro a Sansepolcro. Giovedì infine ci sarà uno spostamento in auto per Sestino e Badia Tedalda da dove prenderà il via un percorso in bicicletta mountain bike con la visita all’Antiquarium di Sestino. Dopo il trasferimento a Badia, la giornata si concluderà con un tappa nel Centro Visita della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna.

“Credo molto nel mondo dell’influencer marketing che ci permette di arrivare a migliaia di persone attraverso immagini e racconti vissuti in prima persona – ha dichiarato uno degli organizzatori dell’iniziativa e assessore al turismo del comune di Sansepolcro Francesco Del Siena – in questa iniziativa a presentare la Valtiberina saranno due professionisti, Chiara Redaschi e Ivan Corridori, molto seguiti sui social, siamo convinti che avremo un riscontro importante a livello di promozione turistica del nostro territorio”.

“L’iniziativa di questi giorni è una vetrina importante per tutto il territorio della Valtiberina – ha dichiarato l’assessore al turismo nell’Unione montana Alessandro Polcri – oggi i canali social degli influencer hanno una potenzialità enorme, in pochi attimi raggiungono persone in tutto il mondo che prendono ispirazione, seguono i consigli e si lasciano influenzare dalle esperienze positive pubblicate. Siamo convinti che questa tre giorni di tour in bike darà un’immagine bella del nostro territorio e incuriosirà molti potenziali turisti”.

“Questa è la mia prima volta in Valtiberina, che dire, da quello che sto vedendo è un posto ricchissimo di storia e paesaggi bellissimi, abbiamo visita diversi musei super interessanti, e stiamo vedendo paesaggi incredibili durante la nostra uscita in bici” ha dichiarato Ivan Corridori.

“La Valtiberina è una sorpresa bellissima, un posto che merita di essere visto, anche in bici. Tornerò sicuramente per approfondire la parte culturale e visitare i bellissimi musei che ci sono” ha commentato Chiara Redaschi.