Incendi nell’aretino, il Sottosegretario al lavoro Tiziana Nisini esprime la vicinanza alle aziende colpite

Tiziana Nisini, dopo i roghi che hanno colpito le aziende Valentino e Lem a Bucine, in provincia di Arezzo. Due terribili incendi , che hanno gravemente danneggiato realtà produttive del territorio, non possono passare di certo inosservati, soprattutto quando accadono a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro” lo scrive in una nota il Sottosegretario al Lavorodopo i roghi che hanno colpito le aziende Valentino e Lem a Bucine, in provincia di Arezzo.

“Non sta alla politica fare ipotesi su quanto accaduto, ma il mio auspicio è che gli inquirenti facciano presto chiarezza su questa sciagura che ha colpito un polo industriale che sta fronteggiando, con non poche difficoltà, anche la durissima crisi pandemica. In questo momento – conclude Nisini – voglio esprimere la mia vicinanza alla proprietà e a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, così come ringrazio l’encomiabile lavoro svolto dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine e da tutti i soccorritori intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area”.