Over 80: domenica vaccini per 48 al Centro Affari

48 over 80 verranno vaccinati domenica al Centro Affari con il Pfizer da un medico di medicina generale. Appuntamenti dalle 9 alle 13.

L’Asl Tse ha messo a disposizione il padiglione, gli infermieri e il personale amministrativo per la registrazione. Le vaccinazioni sono ovviamente ed esclusivamente su appuntamento e ciascun paziente è già stato avvisato dal suo medico di medicina generale.

I medici di medicina generale generale sono riuniti in Aggregazioni Funzionali Territoriali, ciascuna con 20 sanitari. Ce ne sono 5 nell’area aretina, 1 in Casentino e 1 in Valtiberina. Per accelerare i tempi delle vaccinazioni, una di queste AFT sarà quindi domenica al Centro Affari. Le altre aggregazioni hanno comunicato che potranno terminare la vaccinazione degli over 80 entro il 25 aprile.