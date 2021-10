Incendio in zona via Calamandrei. Dal Comune: “tenete le finestre chiuse e limitate l’attività all’aperto”

A seguito dell’incendio sviluppatosi nella zona di via Calamandrei, al momento, in attesa di ulteriori verifiche e indicazioni di Asl e Arpat, le raccomandazioni da seguire per chi abita nei pressi del rogo e nell’area a sud di via Chiari sono: chiudere le finestre e limitare le attività all’aperto, ritirare il bucato, lavare le ciotole degli animali.

Oltre a quanto sopra raccomandato, da Arpat viene l’indicazione per chi abita nell’area immediatamente a valle, in particolare a Ponte a Chiani, di non consumare l’acqua dei pozzi e non attingerla dal canale della Chiana.

Inoltre a causa di una variazione dei venti sono estese alle zone tra Battifolle e Indicatore le raccomandazioni precedenti di tenere le finestre chiuse, evitare attività all’aperto e non consumare frutta e verdura degli orti.

