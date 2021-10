Nota galvanica aretina colpita da un grave incendio – foto/video

AREZZO. Questo pomeriggio un terribile incendio ha colpito l’azienda Formelli, una galvanica situata in via Achille Grandi, nei pressi di via Calamandrei. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il supporto dei colleghi del comando di Firenze, stanno intervenendo per intraprendere le operazioni di spegnimento. Sul posto presenti anche varie ambulanze per prestare soccorso alle persone che hanno inalato eccessive quantità di fumo. I lavoratori dell’azienda sono stati fatti evacuare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 4 ambulanze blsd e automedica (alfa1) e la Polizia Municipale.

Attivato crm (coordinamento regionale maxiemergenza) e gruppo maxiemergenza Asl Toscana sud est.

Due pazienti sono stati trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti, altri due hanno rifiutato il trasporto. Attivato gruppo NBCR Arezzo e Firenze