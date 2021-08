Incidente in A1: cinque auto coinvolte, quattro le persone ferite

Incidente in A1 nel tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Nord al Km 335,5 alle ore 15,10, coinvolte 5 autovetture.

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone che sono stati tutti trasferiti all’Ospedale de La Gruccia.

Un uomo di 69 ed una donna di 44 anni, sono stati ricoverati in codice giallo e uomo di 68 e una donna di 49, in codice verde.

Sul posto mezzi e uomini dell’emergenza Sanitaria.