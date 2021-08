Tito Ghezzi sulla chiusura del Dolce Verde: “ci hanno chiusi perchè la gente ballava, questa cosa mi sembra assurda”

Tito Ghezzi replica con un video sul suo canale Facebook alla sanzione e alla chiusura x 5 giorni del Dolce Verde da parte dell’Arma dei carabinieri.

Nel video che potete ascoltare qui sotto Tito dice che avevano creato una zona covid free

” Ieri abbiamo ricevuto la visita della Guardia di Finanza che ha trovato 14 lavoratori regolarmente assunti e l’Arma dei carabinieri che ha riscontrato l’anomalia che la gente stava ballando per questo motivo siamo stati sanzionati e ci abbiamo ricevuto 5 giorni di chiusura.

Vorrei precisare che per entrare al Dolce Verde era obbligatorio il green pass per chi non c’è l’aveva veniva fatto il tampone rapido antigenico a cura della Croce Rossa all’ingresso, avevamo il nome e cognome di tutte le 600 persone presenti all’evento in un locale che ne può contenere 2000, avevamo creato una zona covid free.

Dov’è che abbiamo sbagliato?

la gente stava ballando, il problema è questo NON SI PUO’ BALLARE, allora vorrei invitare

a chi di dovere a rivedere questa norma assurda perchè noi ieri sera avevo creato uno spazio covid free, uno spazio sicuro, uno spazio monitorato, uno spazio controllato per questo motivo siamo stati chiusi perchè la gente muoveva le ‘chiappe’, sballettava, questo è proibito, questa cosa è assurda ma veramente assurda”