Incontro Giani – Tomasi: spinta comune per sbloccare investimenti autostradali sul territorio toscano

Firenze, venerdì 12 febbraio 2021. Si è tenuto stamane un incontro tra il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi.

Nel corso dell’incontro, sono state presentate le linee strategiche del nuovo Piano Industriale di ASPI, che individua significative opportunità di sviluppo sul fronte della gestione integrata della mobilità urbana, della sostenibilità, della digitalizzazione delle infrastrutture.

Il Piano sarà attuato anche attraverso un nuovo assetto societario di Autostrade per l’Italia, che vedrà nella società fiorentina Autostrade Tech un fulcro fondamentale per lo sviluppo delle più importanti innovazioni tecnologiche che verranno poi adottate su tutta la rete nazionale e proposte sul mercato italiano ed europeo delle infrastrutture.

L’Ing. Tomasi ha inoltre illustrato al Presidente Giani lo stato degli investimenti della concessionaria autostradale nel territorio regionale. In particolare, ASPI ha avviato ad oggi in Toscana lavori per 5,9 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi (pari al 62%) già eseguiti. Sono attualmente in corso lavori per circa 1,6 miliardi di euro.

Per l’attuazione delle rimanenti attività, fortemente attese dal territorio, Regione Toscana e MIT hanno concordato di collaborare nelle prossime settimane per accelerare l’approvazione dei progetti esecutivi in corso di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Figura tra queste opere l’ampliamento della terza corsia della A11 Firenze-Pistoia, il cui progetto esecutivo è stato presentato lo scorso aprile 2019. ASPI ha confermato al Presidente che, non appena tale progetto sarà approvato, saranno immediatamente avviate le procedure per la realizzazione dell’investimento, pari a 600 milioni di euro.

In particolare, è attualmente previsto che il lotto Peretola-Prato Est sia gestito tramite la controllata Pavimental, mentre il lotto Prato Est-Pistoia sarà realizzato tramite un bando pubblico, che sarà pubblicato subito dopo l’approvazione del progetto esecutivo.

Sempre sul fronte delle grandi opere, nella riunione è stata concordata l’apertura al traffico per il prossimo settembre della terza corsia nel tratto Barberino di Mugello – Firenze Nord sulla A1, mentre i lavori di ampliamento della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa saranno conclusi entro dicembre. ASPI ha inoltre informato la Regione di aver trasmesso lo scorso gennaio al MIT il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova carreggiata nord a tre corsie sulla A1 Incisa-Valdarno.

ASPI si è infine impegnata a dare massima priorità alla modifica della v abilità di accesso dello svincolo di Scandicci nella tratta Firenze Nord – Firenze Sud della A1, il cui progetto definitivo – al momento all’esame della Conferenza dei Servizi – si prevede sarà ultimato entro il prossimo marzo.

“La sinergia tra la Regione Toscana e Aspi costituisce l’elemento strategico per lo sviluppo infrastrutturale e la possibilità di modernizzare un sistema a servizio dei cittadini e delle imprese”, ha dichiarato il Presidente della Regione, Eugenio Giani. “Ho potuto constatare come il lavoro che faremo insieme è animato da un grande rispetto e considerazione reciproca e da obiettivi che sono consolidati, anche per il livello partecipativo all’elaborazione dei progetti che Aspi ha saputo tenere con le comunità territoriali della Toscana. Mi auguro – e sono sicuro – che questi cinque anni siano caratterizzati dallo spirito costruttivo e propositivo che ha animato l’approfondito incontro che questa mattina abbiamo avuto con l’Amministratore Delegato della società, Roberto Tomasi”.

“Ringrazio il Presidente Giani per l’attenzione costante mostrata sul fronte dello sviluppo infrastrutturale” ha dichiarato l’AD di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. “La Toscana – ha continuato – è un territorio strategico per la nostra società, vista la mole importante di investimenti programmati e da realizzare e la localizzazione a Firenze del nostro gioiello tecnologico Autostrade Tech. Lavoreremo insieme alla Regione per portare avanti il nostro piano industriale e di ampliamento della rete autostradale, spingendo il più possibile sulla velocizzazione degli iter autorizzativi, cercando di portare benefici agli automobilisti e alla competitività del sistema produttivo. Resta ovviamente fondamentale l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario di ASPI, che auspichiamo possa avvenire al più presto” ha concluso Tomasi.