Terranuova: riprendono gli incontri del progetto Scuola Genitori

Come aiutare bambini e ragazzi a vivere la scuola e il periodo di restrizioni che stiamo affrontando?

Questa e altre domande verranno affrontate dal pedagogista Daniele Novara durante la serata online Scuola Genitori a beneficio di tanti genitori, insegnanti e educatori che in questo periodo si interrogano sulla situazione scolastica ed educativa.

“La scuola – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni, che interverrà alla serata con i saluti di apertura – è un’esperienza di crescita importante per i bambini, luogo prezioso di formazione e apprendimento. In questo momento storico è necessario sostenere tanto gli insegnanti quanto le famiglie nel loro delicato ruolo educativo, riflettendo insieme sui processi e l’organizzazione educativa. Gli incontri promossi con il Centro Psicopedaogico ci offrono una valida occasione di confronto con specialisti per supportare i

genitori nel loro compito formativo”.

“L’incontro – ha detto l’assessore all’istruzione Sara Grifoni – si inserisce nell’ambito del progetto Scuola Genitori con cui, in questi anni, l’amministrazione ha promosso azioni di sostegno della genitorialità.

Rientra in questo quadro lo Sportello di consulenza pedagogica attivato dal Comune di Terranuova negli spazi del Ciaf che, nel tempo, ha saputo offrire alle famiglie un aiuto per riuscire a comprendere le difficoltà che si incontrano nella crescita dei figli, grazie ad un aggiornato approccio pedagogico.

Con il ciclo di incontri Scuola Genitori, a fronte del momento delicato che le famiglie sono chiamate ad affrontare – ha aggiunto – proponiamo un ulteriore strumento con cui sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita”.

L’evento – organizzato e promosso dal Comune – è dedicato ai genitori, insegnanti e educatori di Terranuova Bracciolini. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-genitori-terranuova-bracciolini-ripartiamo-insieme-138243262319

Per informazioni: [email protected] – [email protected] –

Tel. 055 9194785